В списке есть груши и шпинат.

Эксперты назвали продукты, которые содержат даже больше клетчатки, чем семена чиа, пишет verywellhealth.com.

Напоминается, что мужчины должны съедать от 28 до 34 г клетчатки в день (в зависимости от возраста), а женщины - от 22 до 28 г.

"Добавление большего количества клетчатки в ваш рацион улучшит пищеварение и может помочь защитить от рака толстой кишки, болезней сердца и диабета. Употребление разнообразных источников клетчатки поможет вам достичь ваших целей по клетчатке и даст вашему организму различные витамины и минералы", - говорится в публикации.

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В каких продуктах есть клетчатка: ТОП-7

Вот какие продукты с клетчаткой выделили эксперты:

Семена тыквы. Содержат большое количество магния, который помогает контролировать артериальное давление.

Шпинат. Помогает защитить организм от рака и болезней сердца. Содержит витамины A, C, E и K, железо и фолиевую кислоту.

Авокадо. Хороший источник мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить количество "плохого" холестерина ЛПНП в вашем организме. Помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Груша. Помимо клетчатки, этот фрукт содержит витамин С и фитохимические вещества, которые могут помочь снизить кровяное давление.

Нут. Содержит фолиевую кислоту, марганец и более 7 граммов белка.

Чечевица. Содержит белок, фолиевую кислоту, железо, а также растворимую и нерастворимую клетчатку.

Кокосовая мякоть. Кроме клетчатки содержит антиоксиданты, белок и железо.

Напомним, ранее УНИАН назвал продукт №1 для снижения уровня холестерина.

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