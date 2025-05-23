В списке есть грейпфруты и сливы.

Дипломированные диетологи Лори Барретт и Лорен Манакер назвали фрукты и ягоды, в которых антиоксидантов больше, чем в зеленом чае, пишет realsimple.com.

"Антиоксиданты жизненно важны для общего здоровья, но каждый тип играет свою роль в поддержании нашего здоровья. Хотя зеленый чай является мощным источником антиоксидантов, многие фрукты обеспечивают такие же или даже большие преимущества", - говорится в публикации.

В каких фруктах есть антиоксиданты: ТОП-6

Вот какие фрукты особенно выделили диетологи:

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Яблоки. Обладают впечатляющими антиоксидантными свойствами. Некоторые из полифенольных антиоксидантов, которые вы найдете в яблоках, включают кверцетин и фенольные кислоты, также они наполнены витамином С. Высокое содержание клетчатки и улучшает здоровье кишечника, метаболизма и клеток.

Ежевика. Эти яркие фиолетовые ягоды богаты клетчаткой и полны антиоксидантов, таких как антоцианы, флаванолы, фенольные кислоты и витамин С, которые помогают предотвратить хронические заболевания, а также вашу повседневную простуду. В совокупности ежевика поддерживает здоровье кишечника, сердца и глаз.

Грейпфрут. Богатый флавоноидами и фенольными кислотами, а также клетчаткой, витамином A, фолиевой кислотой и калием, грейпфрут поддерживает здоровье иммунитета, кишечника, сердца, глаз и обмена веществ.

Черника. Один из самых богатых антиоксидантами продуктов. Антоцианы и кверцетин - самые заметные полифенольных антиоксидантов, содержащихся в чернике, хотя она также полна марганца и витамина К, укрепляющих здоровье костей и сердца.

Сливы. Источник антиоксидантов, таких как фенольные кислоты и антоцианы, а также витамина C. Кроме того, они содержат много витамина A, витамина K и клетчатки для улучшения здоровья глаз, костей, сердца и кишечника.

Гранат. Содержит значительное количество фолиевой кислоты и калия, которые улучшают энергетический обмен, гидратацию и здоровья сердца. Семена полны клетчатки для более регулярного пищеварения.

Напомним, ранее был составлен ТОП-7 продуктов с большим содержанием клетчатки.

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