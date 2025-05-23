В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Xiaomi и Nothing.

Западные техноблогеры выбрались на рынок недорогих смартфонов и отобрали пять самых достойных вариантов на сегодняшний день для любителей поснимать. Все – в пределах 500 долларов.

За последние годы Android-бренды значительно прокачали фотовозможности бюджетных моделей. Сегодня даже самые недорогие модели умеют делать идеальные портреты и похвальные пейзажные снимки в кратчайшие сроки. Вот какие смартфоны попали в шорт-лист портала Stuff.

Google Pixel 9a – король бюджетных смартфонов. Устройство имеет две камеры с объективами на 48 и 13 Мп. Снимки получаются яркими и естественными, а панорамы – четкими и детализированными. С учетом возможностей пост-обработки и ИИ-фич сделать плохой снимок практически невозможности.

– король бюджетных смартфонов. Устройство имеет две камеры с объективами на 48 и 13 Мп. Снимки получаются яркими и естественными, а панорамы – четкими и детализированными. С учетом возможностей пост-обработки и ИИ-фич сделать плохой снимок практически невозможности. CMF Phone 1 – лучшее, что может купить любитель поснимать с бюджетом до $200. Решает 50-мегапиксельная основная камера Sony f/1.8 с отдельным портретным сенсором. Для съемок в условиях дневного света самое то.

– лучшее, что может купить любитель поснимать с бюджетом до $200. Решает 50-мегапиксельная основная камера Sony f/1.8 с отдельным портретным сенсором. Для съемок в условиях дневного света самое то. Samsung Galaxy A56 – для фанатов Samsung. У гаджета в арсенале 12-Мп фронталка и блок с тремя модулями 50+12+5 Мп с OIS у главного датчика и углом обзора 123° у ширика, а также поддержкой съемки 4K-видео. Этого предостаточно для выдачи четких фото и видео даже при хорошем освещении.

– для фанатов Samsung. У гаджета в арсенале 12-Мп фронталка и блок с тремя модулями 50+12+5 Мп с OIS у главного датчика и углом обзора 123° у ширика, а также поддержкой съемки 4K-видео. Этого предостаточно для выдачи четких фото и видео даже при хорошем освещении. Redmi Note 13 Pro –бюджетный камерофон с высоким разрешением. Этот аппарат может похвастаться 200-Мп сенсором Samsung HP3 с оптической стабилизацией. Разрешение у матрицы огромное, и детализация в полный размер высокая. Цвета яркие, а в дневное время демонстрируется большой динамический диапазон.

–бюджетный камерофон с высоким разрешением. Этот аппарат может похвастаться 200-Мп сенсором Samsung HP3 с оптической стабилизацией. Разрешение у матрицы огромное, и детализация в полный размер высокая. Цвета яркие, а в дневное время демонстрируется большой динамический диапазон. Poco F6 Pro – бюджетный универсал. Смартфон оснащен универсальной тройной камерой, возглавляемой основным датчиком 64 МП с оптостабом. Он обеспечивает четкие снимки даже в сложных условиях освещения, а ширик 8 МП обеспечивает угол обзора 118° что идеально подходит для съемки обширных пейзажей или групповых снимков. Также есть 2-Мп макрообъектив.

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Ранее специалисты AnTuTu выбрали лучшие смартфоны 2025 года с точки зрения цена/производительность. Так, самый выгодный для приобретения флагман продает Red Magic, а в бюджетном сегменте лидируют телефоны Realme.

А если вы устали от "лопатофонов", журналисты нашли 5 лучших компактов в 2025 году. Особое внимание уделялось не только эргономике, но и их производительности, функциям, качеству сборки и другим факторам.

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