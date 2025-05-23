Hyundai Inster построили на базе Hyundai Casper.

В то время как Великобритания движется к запрету новых бензиновых и дизельных автомобилей, журналист Кристофер Браун провел тест-драйв некоторых новейших моделей электрических авто.

Как пишет Daily Express, ему удалось сесть за руль Hyundai Inster, Mini Aceman, MG S5, Ford Explorer, Leapmotor T03, BYD Sealion и Ford Mach E Rallye. До этого специалист ознакомился с электрическими Porsche Taycan и Mercedes EQA/EQC:

"Как и многие другие, я был заинтригован новой волной электромобилей и недавно имел возможность протестировать семь за один день на ежегодном тест-драйве Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT) на Испытательном полигоне Миллбрука в Бедфорде".

Лучшее впечатление из протестированных машин произвел Hyundai Inster, которому Кристофер Браун поставил 8/10. "Это небольшой автомобиль, разработанный для городской среды... Он не предназначен для рекордов скорости, а скорее для поездок в магазины и, возможно, редких дальних путешествий", - говорит специалист.

Видео дня

Другие протестированные авто имели свои преимущества, однако ни одно из них не понравилось Брауну так, как Inster. Например, китайский Leapmotor T03 он оценил лишь в 6 баллов из 10. Несколько лучше себя показали MG S5 (7/10) и BYD Seal (7,5/10). Похожую оценку получил субкомпактный электромобиль-кроссовер Mini Aceman - 7 баллов из 10. Специалист был приятно удивлен тем, как хорошо он управляется и насколько уверенно чувствует себя на извилистой дороге.

"Я был очарован смелостью интерьера Inster, сочетанием тактильных поверхностей и кнопок, а также разнообразными вариантами хранения вещей. Он постоянно напоминал мне о перезапуске Fiat 500 в начале 2000-х годов" - говорит Браун.

Мир электромобилей

Недавно специалисты определили десять электромобилей с наибольшим запасом хода. На первом месте оказался Lucid Air в версии Grand Touring, который может проехать более 800 км без подзарядки. На втором месте оказался Chevrolet Silverado EV 8WT, тогда как третью позицию занял Rivian R1T Dual-Motor Max.

Также был назван электромобиль, который имеет худший запас хода среди доступных в этом году. По состоянию на 2025-й титул электромобиля с наименьшим запасом хода получил Fiat 500e. В него установили батарею емкостью 37 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода всего лишь 240 км.

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