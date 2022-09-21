Премьер-министр Эстонии отметила, что недовольство внутри российского общества только нарастает.

Эстония не будет предоставлять убежище гражданам России, которые стремятся выехать за границу в связи с объявленной частичной мобилизацией.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью CNN.

Она отметила, что заявления о мобилизации и ядерные угрозы российского президента Владимира Путина свидетельствуют, что он действительно боится.

Видео дня

"Мы принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин отвечает за действия своей страны, это касается и граждан россии. Поэтому мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала Каллас.

По словам Каллас, война в Украине "идет не по планам путина, поэтому он явно боится". Она также отметила, что Эстония не видит никаких признаков того, что президент РФ принимает меры для выполнения своих ядерных угроз.

"Он делает эти угрозы, чтобы заставить нас бояться. Мы не должны поддаваться ни на дюйм. На самом деле мы должны больше давить на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Сейчас также нарастает недовольство внутри российского общества, потому что они тоже чувствуют войну, так сказать, на своей коже", - добавила она.

Напомним, ранее, как писал УНИАН, Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд российским туристам с шенгенскими визами.

Ранее стало известно, что Эстония не ограничивает выезд россиян. Но если граждане РФ уедут домой, попадут под мобилизацию и отправятся воевать в Украину, то вернуться назад они не смогут.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.