Бесплатные тренировки по аджилити для собак: чем можно заниматься в спортивной арене Pawwer

В столице появилось новое место для тренировок четвероногих спортсменов - пространство Pawwer, созданное для популяризации собачьего спорта в Украине. Для того, чтобы поощрить людей к активному времяпрепровождению с собаками, владельцы решили организовать бесплатные тренировки по различным видам дисциплин.

"Мы создали это место для развития собачьего спорта в Украине. Очень много людей еще не знают, не умеют или боятся попробовать, не понимают. Именно поэтому мы запустили инициативу - бесплатные тренировки, на которые можно прийти к классному, опытному тренеру, а у нас именно такие: по фризби и аджилити", - рассказывает Екатерина Осецкая, соавтор арены Pawwer и профессиональная спортсменка.

Одной из тренеров является Анна Дикса - призер чемпионата мира по аджилити и главный тренер направления аджилити. Именно она провела серию стартовых занятий для новичков.

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"Мы привлекаем новых спортсменов - новых людей в спорт. И одновременно поддерживаем тех, кто уже умеет бегать со своими собаками, выступает на определенном уровне", - отметила она.

В Pawwer есть возможность выбрать активность среди нескольких видов: аджилити, фризби, обидиенс, ралли-обидиенс. По словам тренеров соответствующие дисциплины только начинают набирать популярность в Украине.

Присоединились к инициативе тренировок Роман и Людмила, для которых опыт тренировок с собакой в Pawwer стал первым, поделились, что такой формат проведения времени с четвероногим другом и занятия - и тренировки, и удовольствие: "Главное, что ей нравится бегать, и нам в кайф. Я вижу, как она с такими радостными глазами прям бегает, прыгает за игрушкой. Я думаю: мы сюда еще раз точно вернемся".

Организаторы отмечают, что главная цель - не только развивать спортивную культуру, но и дать возможность каждому почувствовать радость от совместной активности с собакой. Все желающие могут записаться на пробную тренировку и выбрать дисциплину по душе.

Стоит заметить, что сейчас запись на бесплатные тренировки уже завершена. По словам представителей Pawwer, об организации соответствующих инициатив они будут сообщать на официальной странице в Instagram.