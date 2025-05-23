Путин заговорил о буферной зоне, как запасном плане, на случай провала главного наступления, считает Лакийчук.

Цель оккупантов на этот год - развить свою инициативу и достичь стратегических результатов на фронте.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

"Стратегическая наступательная операция как продолжалась, так и продолжается на Донбассе. Очевидно, ближайшая цель - это захват Донецкой области. Но для этого нужны резервы соответствующие, которые надо накапливать. И ослабление украинской армии. Не очень все у них удается", - отметил Лакичук.

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Он добавил, что россиянам вряд ли удастся захватить всю территорию Донецкой области до конца года. Однако если это получится, они могут попробовать двигаться и на других направлениях.

"Например, на юге. Но две стратегические операции они потянуть сейчас просто не могут. Мы это очевидно видим", - добавил Лакийчук.

Кроме того эксперт объяснил, почему Путин заявил о создании буферной зоны на территории Украины.

"У россиян возникает дилемма. Если они будут реально способны продолжать наступательную стратегическую операцию, то они будут пытаться достичь максимальных стратегических целей. Если она у них не пойдет, то они рассматривают для себя как запасной вариант - сосредоточим усилия на севере и скажем, что мы достигли целей СВО", - пояснил Лакийчук.

Планы РФ: что известно

Накануне российский диктатор Путин заявил о цели Кремля создать "буферную зону" на территории Украины. По данным СМИ, речь идет о 15-20 километровой зоне у границы с РФ на территории Сумской и Харьковской областей.

В МИД Украины отреагировали на это заявление. Там отметили, что подобные заявления Путина являются показательными. Ведь они показывают, что именно глава Кремля является первопричиной этой войны.

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