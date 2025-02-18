Россияне значительно снизили свой наступательный потенциал за три года войны, отметил Максим Яли.

Соединенные Штаты Америки организовали переговоры с Россией, а затем проведут диалог с Украиной, пытаясь начать процесс мирных переговоров. В то же время Европу за стол переговоров не позвали. В ответ на это европейские лидеры собрались во Франции. После встречи генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы не только усилить собственную безопасность, но и возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Очевидно, мир сейчас на пороге важных решений. Об этом УНИАН поговорил с Максимом Яли, профессором кафедры международных отношений и стратегических студий ГУ "Киевский авиационный институт".

Последние заявления администрации Трампа говорят о том, что они намерены, если не вывести свои войска из Европы, то очень сильно сократить контингент. Означает ли это, что Европа остается один на один в противостоянии с Путиным?

Во-первых, Трамп угрожал вывести свои войска из Европы и в первый срок. Был небольшой вывод, или, скорее, передислокация из Германии в Польшу. Он также угрожал много раз выйти из НАТО если страны ЕС не начнут повышать расходы на оборону.

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В итоге ничего этого не произошло. Сейчас то же самое. Скажем так, это правило дипломатии звучит так: хочешь реального - требуй максимального. Чем Трамп сейчас и занимается.

Возможно, сокращение контингента - да. Но не выход из НАТО. Подобные решения не будут поддержаны и Республиканской партией, значительной ее частью так называемых консервативных элит.

Но, скорее всего, всё придет к тому, что европейские страны действительно будут выделять значительно больше средств на свою безопасность. Об этом уже заявила и Урсула фон дер Ляйен во время своей речи на Мюнхенской конференции.

Насколько Европа, ослабленная дистанцированием США, может самостоятельно отражать потенциальную агрессию РФ? Способна ли она не только отразить атаки врага, но и перейти в контрнаступление на российскую территорию?

Конечно, Европа не имеет потенциала вести войну с Россией. Даже армия Великобритании, которая чуть больше 70-ти тысяч, имеет серьезные проблемы в комплектации даже флота, тех родов войск, которые уже есть. Не говоря уже о потенциале увеличения.

То же самое касается и Германии, и других государств. Мы это видели в течение последних трех лет, когда наши европейские партнеры не могли даже вовремя реализовать обещания по предоставлению нам вооружения.

Одна Россия производит сейчас больше оружия, чем вся Европа вместе взятая. Поэтому в случае нападения России на одно из государств ЕС отбить, сдержать атаку Европа еще сможет. Но о контрнаступлении на российскую территорию сейчас, при таких ресурсах, речь точно не пойдет.

Если Путин решит воевать с НАТО, то какая страна или страны могут стать объектом нападения?

Очевидно, наиболее уязвимые государства, и они сами это признают, - это страны Балтии, приграничная Нарва, где большинство русского населения. Этакий Донбасс внутри балтийского государства. Ещё Польша, но для она и более мощная по потенциалу, и её атаковать можно только с территории Беларуси, которая сейчас на это не пойдет.

Поэтому наиболее уязвимыми являются Литва, Эстония и Латвия. И здесь есть риски того, что пока европейские государства решат, как реагировать, учитывая ограниченность территорий, ограниченность контингентов, которые там находятся, - эти государства могут быть уже оккупированы.

Другое дело, что там есть небольшой, американский контингент. И Байден его перебросил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Это также является сдерживающим фактором. Потому что, конечно, Россия не собирается воевать с Соединенными Штатами.

Ну и в обозримой перспективе с Европой они так же не будут воевать. Потому что, во-первых, они не решили свою задачу в Украине, даже задачу минимум по оккупации четырех областей, и имеют серьезные проблемы. А, во-вторых, они значительно снизили свой наступательный потенциал за три года войны. По статистике, 50% военного потенциала снизилось из-за огромных потерь в личном составе, технике и так далее. То есть им необходимо будет в любом случае взять определенную паузу для того, чтобы восстановить этот потенциал.

И третье: мы видим, что желающих воевать даже в Украине за огромные деньги с каждым днем становится все меньше и меньше. А объявлять мобилизацию Путин не собирается, потому что это несет политические риски.

Поэтому, скажем так, если это и произойдет, то не при каденции Трампа.

Является ли столь сильная поддержка Украины со стороны ЕС простым расчетом европейцев - пока путинская армия истощается в Украине, Европе ничего не угрожает? Может ли в таком случае Европа пытаться сорвать теми или иными способами процесс переговоров о мире, запущенных администрацией Трампа?

Во-первых, пока только разговоры, никакого значительного роста поддержки Украины со стороны ЕС не было. И результаты состоявшегося вчера саммита во Франции, созванного Макроном, тому подтверждение. Позиции европейских стран противоречат друг другу. И на гарантии безопасности для Украины они не готовы и пытаются переложить их на США.

Европа не пытается сорвать процесс переговоров о мире. Во-первых, эти переговоры только начинаются. А во-вторых, неизвестно, какие требования выставляет администрация Трампа.

Европа сейчас беспокоится только прежде всего о себе. И думает, как отвечать на вызовы потенциального снижения гарантий безопасности от Трампа, торговых войн с США и т.д. В той же Германии "Альтернатива для Германии" набирает всё больше сторонников, и вообще в Европе много радикальных сил, выступающих за восстановление отношений с Россией.