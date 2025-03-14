Российские чиновники возмущены действиями Британии.

В связи с тем, что РФ и США постепенно налаживают отношения, Вашингтон перестал быть врагом номер один для Москвы. Теперь это место занимает Великобритания, пишет Reuters.

Отмечается, что Россия выслала два британских дипломата, которых обвинили в шпионаже. Также Служба внешней разведки РФ назвала Британию "поджигателем войны".

"Лондон сегодня, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в роли главного глобального "поджигателя войны". Пришло время разоблачить их и послать четкий сигнал "вероломному Альбиону" и его элитам: у вас ничего не получится", - говорится в заявлении ведомства.

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В это же время президент США Дональд Трамп стремится сблизиться с Россией и стать посредником в установлении мира в Украине. В агентстве считают, что теперь Британия получила статус врага России номер один.

Кроме того, Кремль усилил свою агрессивную риторику в отношении Европейского Союза, особенно, в отношении президента Франции Эмманюэля Макрона за его заявления о ядерном арсенале страны.

В агентстве напомнили, что Россия на протяжении большей части полномасштабной войны против Украины осуждала Вашингтон за его роль в оказании помощи Киеву. С приходом к власти Трампа ситуация изменилась.

Три российских чиновника рассказали журналистам, что Британию в Москве теперь считают главным врагом. Один из них был в ярости от того, что Лондон "разжигает хаос и войну" в Украине. Другой назвал Британию "движущей силой на Западе", говоря о противодействии России.

Кроме того, российские чиновники возмущены некоторыми отдельными решениями премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Например, в этом месяце он говорил о том, что британские войска будут размещены на земле, а самолеты - в воздухе в Украине в составе потенциальных миротворческих сил. Отдельную волну возмущений вызывают организация "коалиции желающих" и общение премьера с Трампом.

В агентстве подчеркнули, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия сократила штаб британского посольства по меньшей мере на 10 дипломатов. Ни РФ, ни Великобритания не имеют на своих постах атташе по вопросам обороны.

Журналисты напомнили, что 10 марта российская служба безопасности ФСБ обвинила британского дипломата и супругу другого дипломата в шпионаже, после чего выслала их в Лондон. В Британии же назвали эти обвинения необоснованными.

Уже 12 марта Великобритания вызвала посла России в Лондоне и в качестве ответной меры выслала из страны российского дипломата и его супругу.

"Очевидно, что российское государство активно стремится подтолкнуть британское посольство в Москве к закрытию", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Глава британской секретной разведывательной службы MI6 рассказал журналистам, что Россия применяет безрассудные диверсионные действия на территории Великобритании и других стран Европы. Среди них поджог складов с оружием для Украины и отравление критика Кремля Александра Литвиненко в Лондоне,.

В ответ на это Москва продолжает обвинять Британию в помощи Украине по проведению диверсионных операций на российских объектах. Тем не менее Лондон отрицает все обвинения.

Россия и Британия - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в исследовании аналитического центра Council on Geostrategy говорится о том, что Британия находится под наибольшим риском ракетного удара РФ со времен Холодной войны. По словам экспертов, Великобритания не готова отбить ракетные атаки, которые осуществляет РФ против Украины.

Кроме того, Британия уже передала Украине первые средства от замороженных активов РФ. Их можно будет направить на нужды обороны.

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