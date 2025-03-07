Их можно будет направить на нужды обороны.

В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Украина рассчитывает, что в будущем все суверенные активы Российской Федерации будут конфискованы и переданы в ее пользу, отметил он:

"Сегодня мы получили 752 миллионов фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности".

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк написал, что в целом в этом году от Британии Украина ждет 2,92 млрд долларов (то есть осталось еще 1,9 млрд).

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"И главное, что эти деньги уже заложены в бюджете именно на военные расходы. Что очень крутой прецедент для других стран (которые до сих пор иногда боятся финансирования обороны своими грантами)", - добавил депутат.

Доходы от замороженных активов РФ для Украины

Напомним, после полномасштабного вторжения страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, размещенных за рубежом.

Шмыгаль сообщал, что этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков. Из-за этого Украина предлагает ввести специальные налоги и пошлины для российского экспорта, часть из которых пойдет на ее восстановление.

По словам польского премьера Дональда Туска, на Западе до сих пор нет единства в вопросе ареста активов РФ. Все из-за того, что некоторые страны опасаются последствий для евро и банковской системы.

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