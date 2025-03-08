Трамп в последнее время принял мало решений в области национальной безопасности и внешней политики, которые не были бы одобрены Кремлем.

Президент США Дональд Трамп в последнее время демонстрирует все более сильную привязанность и симпатию к лидеру России Владимиру Путину, пишет The New York Times.

"Если судить исключительно по публичным действиям Трампа за первые шесть недель его пребывания в должности, простой факт заключается в том, что он принял мало решений в области национальной безопасности и внешней политики, которые не были бы одобрены Кремлем, что делает его позицию в отношении Путина как никогда значимой", - пишет издание.

По мнению бывшей главы контрразведки ЦРУ Сьюзан Миллер, симпатия Трампа к российскому президенту сводится к "зависти автократа" - он жаждет власти, которой обладает Путин, чтобы принимать решения в России без каких-либо ограничений.

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"Трампу нравится Путин, потому что Путин контролирует свою страну. А Трамп хочет контролировать свою страну", - сказала она.

Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны и перестал делиться с Украиной разведывательной информацией, которая так необходима стране для борьбы с российскими войсками. Он также свернул американские программы внешней помощи, которые давно не нравятся Путину, включая программы поддержки демократии в таких странах, как Венгрия, которые Россия приближает к своей сфере влияния.

"Трамп оправдывает свои действия тем, что они являются необходимыми шагами для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров, представляя себя в качестве миротворческого посредника для прекращения войны в Украине. Однако до сих пор он гораздо настойчивее добивался уступок от Зеленского, чем от Путина", - указывает издание.

Насколько все это радует российских чиновников?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, похвалил решения администрации Трампа, принятые с момента прихода к власти. По его словам, новая программа Белого дома "во многом совпадает с нашим видением".

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что именно европейские страны, а не Соединенные Штаты, несут ответственность за многие великие трагедии истории, упомянув крестовые походы, наполеоновские войны, Первую мировую войну и приход Гитлера.

Как отмечает NYT, Путин потратил годы на то, чтобы сформировать у Трампа представление об Украине, и теперь между публичными заявлениями обоих лидеров о войне почти нет разницы.

Политика Трампа в отношении России и Украины

После прихода Трампа к власти наметилось очевидное дипломатическое потепление между США и Россией. Они уже договорились о разблокировании работы посольств и обсуждают экономическое сотрудничество.

На фоне этого США остановили всю материальную военную помощь Украине, а также значительно ограничили помощь разведывательными данными.

Как отмечают эксперты, "слабая" стратегия Джо Байдена в отношении Украины на фоне нескольких недель президентства Дональда Трампа выглядит едва ли не гениальной.

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