Такое требование от россиян было и во время первой встречи в мае.

Россия требовала, чтобы не было американской стороны на переговорах в Стамбуле. Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE.

"Для Украины критически важно привлечение в процесс США и европейских партнеров. Мы считаем, что они должны быть частью мирных усилий. Именно поэтому сегодня утром первый заместитель министра Сергей Кислица и советник руководителя Офиса президента Александр Бевз встретились с представителями Великобритании, Германии и Италии, с которыми скоординировали позиции перед этой встречей", - заявил он.

По словам Тихого, на первой встрече в Стамбуле в мае россияне настаивали на том, чтобы американцы не присутствовали на переговорах.

"Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны присутствовать в комнате. Но россияне настояли, что их там быть не должно. Что они скрывают - это вопрос к ним. Я думаю, надо их спрашивать, что они боятся показать американцам", - сказал представитель МИД.

Тихий также добавил, что и на этой встрече россияне настояли, чтобы не было США. Поэтому присутствует турецкая принимающая сторона.

Переговоры в Стамбуле 2 июня - что известно

Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле начался второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Эта встреча стала продолжением переговоров, которые состоялись 16 мая. На первых переговорах главным достижением стала договоренность об обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу", который впоследствии состоялся.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня во время переговоров украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.

Также сегодня в Стамбуле Тихий заявил, что по убеждению украинской стороны, подготовленный заранее и переданный россиянам документ с видением Украины относительно прекращения огня, освобождения заложников и возвращения похищенных детей может быть вполне выполненным.

В то же время российская сторона Украине до начала встречи так и не передала меморандум.

"К сожалению, от российской стороны мы не получили, до начала встречи, их документ, их видение. Так и не передали они его до начала встречи", - констатировал Тихий.

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