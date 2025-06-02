Президент Украины ждет детальный отчет от главы украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова.

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.

"Переговоры в Стамбуле только что завершились и я жду от министра Умерова полного доклада. Они обменялись документами через турецкую сторону и мы готовимся к новому освобождению военнопленных", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил Зеленский, сегодня ситуация видна четко.

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"Если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустой разговор - должен быть новый уровень давления, новые санкции не только от Европы. Нам нужны совместные санкции на уровне "Большой семерки", включая Соединенные Штаты, и от всех в мире, кто хочет мира", - добавил Зеленский.

Президент считает, что санкции против России необходимы, чтобы серьезно ограничить российскую торговлю нефтью и использование ею танкеров.

По мнению Зеленского, санкции, в том числе вторичные - тарифы и уменьшение предельной цены на нефть, могут сработать и заставить Россию пойти на мир.

Переговоры в Стамбуле 2 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, в Стамбуле после обеда начался второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Эта встреча стала продолжением встречи, которая состоялась 16 мая. На первых переговорах главным достижением стала договоренность об обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу".

Заранее до сегодняшней встречи украинская сторона передала российской документ с фиксацией видения Украины относительно движения к прекращению огня, обмена пленными и возвращением в Украину похищенных детей.

В то же время, российская сторона, со своей стороны, до начала второй встречи ничего Украине не передала. Украина так и не получила российский так называемый "меморандум" с видением РФ относительно шагов к миру.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.

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