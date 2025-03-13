По словам экспертов, Великобритания не готова отбить ракетные атаки, которые осуществляет РФ против Украины.

Великобритания находится под наибольшим риском ракетного нападения со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Council on Geostrategy (Совет по геостратегии), передает The Times.

По словам аналитиков, российские подводные лодки и военные корабли, которые расположены у берегов Норвегии, представляют наибольшую угрозу для британского материка.

Авторы исследования напомнили, что Северный флот РФ имеет 800 крылатых ракет, которые могут быть использованы для атаки на Британию. Также Россия имеет ракеты "Калибр" с дальностью полета более 2 тысяч километров. Эксперты отмечают, что Великобритания сейчас не имеет достаточно средств противовоздушной обороны для защиты своих военных баз, не говоря уже о крупных городах.

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"Ракетная угроза является наиболее серьезной со времен окончания холодной войны", - предупредили в отчете.

В то же время премьер-министр страны приказал провести стратегический оборонный обзор, чтобы рассмотреть уязвимые места британской армии.

"Если обзор будет опубликован полностью, он, вероятно, подчеркнет отсутствие наземных систем противоракетной обороны в вооруженных силах. Великобритания, которая полагается на свои эсминцы типа 45 для сбивания баллистических ракет, будет пытаться отразить такие атаки, которые Иран совершил против Израиля в прошлом году, а Россия почти каждую ночь обрушивает на Украину ракетные удары", - подчеркнули в The Times.

В своем исследовании Совет по геостратегии отметил, что "возможно, было бы разумно" усилить противоракетную оборону Королевского военно-морского флота, если учитывать стоимость покупки новых наземных систем, однако "в идеальном мире наземные системы противоракетной обороны также должны быть приобретены".

В свою очередь в отчете добавили, что Россия имеет "ограниченный" запас баллистических ракет наземного базирования, которые могут достичь Британии. Однако авторы предупредили, что Россия, Китай и Иран инвестируют в гиперзвуковые и баллистические ракетные технологии.

"С увеличением дальности, Британские острова все больше будут оказываться под потенциальной угрозой", - подытожили они.

Поэтому эксперты советуют Британии купить "еще несколько" батарей существующих зенитно-ракетных комплексов, таких как Sky Sabre, чтобы защитить уязвимые военные базы от атак крылатых ракет и БпЛА.

"Еще одним "немедленным" приоритетом должно стать приобретение зенитных пушек для сбивания беспилотников, подобных немецкой системе Gepard, используемой в Украине", - отметили в материале.

Также научный сотрудник Совета по геостратегии Уильям Фрир отметил:

"Географическое положение Британии дает ей явные преимущества, но ракетная угроза растет. Северный флот России вызывает наибольшее беспокойство, но необходимо также учитывать развитие ракетных возможностей таких противников, как Китайская Народная Республика и Иран.Ключевая военная инфраструктура Великобритании, необходимая для поддержания ее вооруженных сил, в настоящее время слишком уязвима и должна быть первоочередным приоритетом, за которым следует защита зарубежных баз - в том числе на британской территории в Индийском океане (Диего Гарсия) - и развернутых британских войск".

Британия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Великобритания передала Украине первые средства от замороженных активов РФ. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наше государство получило 752 миллионов фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства будут направлены на укрепление украинской обороноспособности.

Также издание The Guardian сообщало, что Британия продолжит делиться разведданными с Украиной. Такая информация была озвучена после того, как США временно прекратили предоставление Украине таких услуг.

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