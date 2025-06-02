О деталях нового обмена сообщат отдельно.

На втором раунде переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и России была достигнута договоренность о новом обмене пленными. Об этом глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сказал журналистам после встречи с российской делегацией.

"Мы договорились относительно обменов. Вскоре мы проинформируем о деталях обменов", - сказал Умеров.

По его словам, внимание сосредотачивалось на необходимости обмена тяжело больных и на обмене тел умерших. Также на встрече обсуждали обмен молодых солдат.

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Как отметил Умеров на пресс-конференции, Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей.

"В вопросе освобождения военнопленных мы договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на цифрах. Мы договорились об обмене всех на всех тяжелораненых и тяжело больных военнопленных. Вторая категория - это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет. Всех на всех. Также мы договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч", - сказал министр.

Также украинская сторона передала российской список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в Россию.

В свою очередь, как сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, в вопросе обмена на сегодняшний день достигнут новый прогресс.

"Это так называемая формула "всех на всех". Сегодня мы согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на родину. Мы согласовали механизмы. Мы определили предыдущие сроки именно этого обмена, и впереди нас ждет тяжелая работа, потому что необходимо будет сделать много верификации, определить все категории, никого не потерять, не забыть. Поэтому мы продолжим мы продолжим". Скибицкий.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что 2 июня в Стамбуле делегации Украины и РФ обменялись документами через турецкую сторону и теперь в Украине готовятся к новому освобождению военнопленных.

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