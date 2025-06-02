Единственные змеи в мире, которые способны к настоящему скольжению в воздухе, обитают в тропиках Азии.

Среди почти 4000 видов змей, только род Chrysopelea овладел воздухом. Эти "летающие" или планерные змеи способны лететь с деревьев на расстоянии более 100 метров, сплющивая тело в форме крыла и совершая в воздухе волнообразные движения для корректировки направления полета. Один из самых ярких представителей - золотая летучая змея (Chrysopelea ornata) - поражает не только своим видом, но и воздушными способностями, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

"Это воздушное мастерство превращает густые тропические леса в трехмерные игровые площадки, предоставляя им доступ к добыче и путям побега, которые иначе были бы недоступны", - объясняет биолог.

Длиной до 130 см, C. ornata имеет яркую окраску и обитает от Индии до Юго-Восточной Азии, включая Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и Сингапур. Ее яд слаб для человека, но эффективен против добычи - ящериц и мелких позвоночных.

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Змея взлетает с дерева, закрепляя хвост и резко бросая тело вперед. В полете она меняет форму и вибрирует волной, что позволяет преодолевать значительные расстояния - без крыльев, без конечностей, без перепонок.

"Некоторые исследования показывают, что запуск из дупел деревьев или веток под определенными углами дополнительно оптимизирует характеристики скольжения", - добавляют ученые.

Род Chrysopelea имеет пять известных видов. C. paradisi, или райская древесная змея, известна даже более эффективным планированием, чем ornata. А C. taprobanica, эндемик Шри-Ланки, хорошо маскируется в лесном солнечном свете.

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