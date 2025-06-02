Страны подчеркнули, что регион остается преданным пути Украины в альянс.

Члены-страны НАТО Северной Европы, Балтии и Центральной Европы поддерживают вступление Украины в альянс. Об этом заявили лидеры Польши, Румынии и Литвы после саммита стран B9 и стран Северной Европы, пишет Reuters.

В частности эти три страны заявили, что регион остается преданным пути к членству Украины в НАТО, а также призвали к дальнейшему давлению на РФ, включая дополнительные санкции.

"Мы твердо стоим на позиции решения и обязательства Альянса относительно необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Украина имеет право самостоятельно выбирать свои меры безопасности и решать свое будущее, без вмешательства извне", - отметили все участники встречи в своем совместном заявлении.

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Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, в альянсе придерживаются разных видений и не имеют консенсуса относительно перспективы будущего членства Украины.

"Вопрос НАТО в контексте Украины - это дискуссия внутри НАТО, которая длится долгое время. Есть разные видения и параметры, особенно учитывая реалии продолжения войны, по этому вопросу, внутри НАТО нет консенсуса и страны-члены имеют разные подходы", - подчеркнул Фидан.

В то же время европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс объяснил, почему Россия боится вступления Украины в НАТО. Он отметил, что россияне боятся, что НАТО защитит Украину от следующей агрессии РФ.

Кубилюс добавил, что "нет НАТО" для Украины облегчает России планирование ее следующей агрессии.

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