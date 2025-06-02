В мобильном приложении можно будет найти много полезной для туристов информации.

Ужгород, как один из самых отдаленных от границ России и, соответственно, самых спокойных городов Украины (там даже нет комендантского часа), сейчас является одним из самых популярных туристических направлений страны.

Теперь туристам, которые будут приезжать в город, будет еще легче там сориентироваться, ведь накануне старта летнего туристического сезона там запустили новое мобильное приложение для туристов.

Как сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета, в приложении можно будет найти следующую информацию:

Видео дня

перечень заведений размещения и питания;

описания, фотографии и карты мест посещения, в частности, замков, музеев, парков и скверов и других туристических объектов;

карту города и информацию о пути сообщения между местами посещения;

анонсы развлечений и события (фестивали, концерты и другие мероприятия).

"Это приложение поможет каждому гостю Ужгорода не только увидеть интересные локации, но и почувствовать атмосферу нашего города. Спасибо всем, кто присоединился к реализации этого проекта", – отметил городской голова Богдан Андриив.

Скачать приложение можно по ссылке.

Как сообщал УНИАН, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины напомнили о правилах отдыха в Карпатах, в частности, и в Закарпатской области.

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