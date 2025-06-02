Тим Кларк сообщил, что в компании обеспокоены из-за новых обстоятельств.

Крупнейший в мире дальнемагистральный перевозчик Emirates планирует пересмотреть рейсы в Россию. Решение принято из-за атак украинских дронов по российской территории, из-за чего приходится отменять и переносить рейсы.

"Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates сталкнулась с перебоями в работе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году", - заявил президент компании Тим Кларк в интервью Bloomberg.

По его словам, авиакомпания в настоящее время не планирует сокращать количество рейсов, но будет следить за развитием ситуации.

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"Последние события вызывают еще большее беспокойство. По мере обострения ситуации, если можно так выразиться, мы будем пересматривать все это", - указал Кларк.

Он сообщил, что Emirates разработала "железные" планы на случай непредвиденных обстоятельств, включая перевозку достаточного количества топлива, чтобы пилоты могли в случае необходимости выйти из российского воздушного пространства или не приземляться в районе Москвы.

"Если появятся какие-либо признаки проблем, мы улетим", - подчеркнул глава компании.

Стоит отметить, что Emirates и турецкий лоукостер Pegasus входят в число немногих иностранных авиакомпаний, которые продолжают совершать рейсы в Россию, хотя другие авиакомпании отказались от этого рынка после 24 февраля 2022 года.

Удар Украины по российским аэродромам 1 июня

1 июня Служба безопасности Украины удрила сразу по четырем военным аэродромам РФ. Были поражены самолеты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Кроме того,губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев сообщил, что украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Он заявил, что БПЛА атаковали воинскую часть в поселке Среднее.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк рассказал, что результатом спецоперации "Паутина" стало уничтожение 41 самолета, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По его словам, операция проходила одновременно в трех часовых поясах и поэтому была сверхсложной с логистической точки зрения.

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