В Москве разразилась истерика из-за того, что литовцы вслух озвучили общеизвестный факт.

В Литве заявили, что НАТО способно уничтожить военную инфраструктуру РФ в Калининградской области. В ответ Кремль назвал литовских министров экстремистами. Об этом пишет издание Wiadomosci.

Так, недавно министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время общения с журналистами прокомментировал потенциальные угрозы для его страны со стороны РФ, в частности из Калининградского региона.

"Мы должны показать россиянам, что можем проникнуть сквозь небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы ПВО и ПРО в случае кризиса", – сказал Будрис.

В Москве, которая постоянно угрожает Украине полным уничтожением, отреагировали на это заявление довольно истерично.

"Это заявление граничит с безумием. Я не думаю, что его следует воспринимать всерьез. Оно скорее показывает, насколько экстремальны там политики. Политики такого экстремального калибра вряд ли способны на какие-то продуманные и изящные действия. Это хорошо", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как Россия угрожала Украине и миру

В то время как литовский министр говорил лишь о технической возможности уничтожить российскую ПВО, Россия прямо угрожала Украине уничтожением центра Киева. В частности, такие угрозы озвучивали в Министерстве обороны РФ и в Кремле накануне 9 мая этого года.

А в прошлые годы Путин лично угрожал уничтожить человечество ядерным оружием, если ему не позволят оставить себе украинские территории. Эти заявления Песков не считает безумием.

