Европейский порядок безопасности в том виде, в каком его знали, прекратил свое существование, отметила глава разведки.

Россия хочет избежать вооруженного конфликта с НАТО, однако готова пойти на высокий риск.

Об этом заявила глава Службы военной разведки и безопасности Швеции (MUST) Лена Халлин в ходе пресс-конференции, пишет Reuters. По ее словам, Россия представляет военную угрозу для Швеции, но сейчас ее силы в значительной степени задействованы в Украине.

Она убеждена, что Россия ответит на заявку Швеции и Финляндии в НАТО укреплением своего военного потенциала возле Швеции, как только это будет возможно. По мнению главы разведки, Россия хочет избежать перерастания нынешней напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.

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"Однако существует значительная неопределенность, связанная главным образом с готовностью российского руководства пойти на высокий риск", - сказала она, добавив, что напряженность повышает риск того, что случайность или неверная оценка могут привести к конфликту.

Позиция Швеции в войне

Как известно, на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция пообещала оказать стране военно-техническую помощь. Уже в начале марта они передали Украине 135 тысяч полевых пайков, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.

Весной российские пропагандисты обсуждали в эфире телевидения, как оккупируют шведский остров Готланд. Кроме того, Россия угрожала развертыванием ядерного оружия, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

В мае Швеция вслед за Финляндией решила подать заявку на членство в НАТО.

В июне Швеция обещала Украине противокорабельные ракеты, противотанковые гранатометы и снайперские винтовки, а также 5 000 безоткатных противотанковых пушек AT4.

Летом Киев посетила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Позже Швеция присоединлась к британской программе обучения украинских солдат.

В следующий пакет помощи Украине вошли артиллерийские боеприпасы на сумму 500 миллионов шведских крон, а зимой ВСУ пообещали средства ПВО, машины повышенной проходимости, средства защиты, зимнее снаряжение и палатки.

В ноябре парламент Швеции одобрил выделение Украине военной помощи на рекордную сумму в 287 миллионов. Девятый пакет помощи предусматривает передачу систем ПВО и амуниции.

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