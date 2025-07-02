Чизкейк давно стал символом уютного домашнего десерта - нежный и всегда праздничный. Предлагаем вам три лучших рецепта: простой запеченный ванильный, легендарный "Нью-Йорк" и невероятно легкий чизкейк из творога без выпечки. Все они готовятся из доступных продуктов и покоряют любого с первого кусочка.
- Простой ванильный чизкейк
- Чизкейк "Нью-Йорк" - рецепт с ягодным соусом
- Чизкейк из творога с вишней без выпечки
Простой ванильный чизкейк
Богатый, кремовый и с насыщенным ароматом ванили этот классический чизкейк - рецепт проверенный и безотказный. Чтобы он получился идеально гладким, без трещин и комочков, обязательно заранее достаньте все ингредиенты и дайте им нагреться до комнатной температуры.
Вам понадобятся:
- 250 г сладкого печенья, измельченного;
- 120 г сливочного масла, растопленного;
- 750 г сливочного сыра*, размягченного;
- 100 г сахарной пудры;
- 45 г ванильного сахара;
- 3 яйца (С0);
- черника (или другие ягоды) для украшения.
*В классическом рецепте используют сыр маскарпоне, но его иногда заменяют сыром "Филадельфия".
Смазать разъемную круглую форму для торта диаметром 20 см маслом и застелить дно пергаментом. Снаружи обернуть форму двойным слоем фольги, плотно закрывая дно и частично бока.
Измельченное печенье смешать с растопленным маслом и распределить массу по дну формы, слегка утрамбовав. Поставить форму с основой в холодильник, пока будете готовить начинку.
Разогреть духовку до 150°C. В миске взбить сливочный сыр на низкой скорости миксера до гладкой консистенции. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать до однородности. По одному вбить яйца, каждый раз тщательно перемешивая массу. Перелить готовую начинку на охлажденную основу.
Форму поставить в противень (глубокий), налить кипяток до середины формы.
Выпекать 1 час, затем выключить духовку и оставить чизкейк внутри еще на 30 минут. После полностью остудить в форме, а затем убрать в холодильник минимум на 3 часа.
Перед подачей можно украсить ягодами, посыпать сахарной пудрой.
Чизкейк "Нью-Йорк" - рецепт с ягодным соусом
Если существует десерт, который покоряет сердца всех, то это классический чизкейк "Нью-Йорк". Это более крупный, сытный и утонченный родственник классического чизкейка. Американцы любят всего побольше, и чизкейк не исключение - в нем больше сливочного сыра, сливок и яиц для невероятно богатого, кремового и насыщенного вкуса.
Вам понадобятся:
- 250 г галетного печенья, мелко измельченного;
- 125 г растопленного масла;
- 900 г сливочного сыра*, размягченного;
- 300 г сахарной пудры
- 30 г ванильного сахара;
- 1 лимон (45 мл свежевыжатого сока и 1 ст. л. цедры);
- 40 г муки;
- 4 больших яйца (С0);
- 250 мл сметаны.
Для ягодного соуса:
- 300 г малины или клубники;
- 75 г сахарной пудры;
- 60 мл воды;
- 20 мл лимонного сока.
Свежие ягоды - для подачи.
*Здесь берут сыр "Филадельфия".
Духовку разогреть до 180°C.
Измельченное печенье смешать с растопленным маслом и утрамбовать массу в разъемную форму диаметром 23 см, предварительно застеленную бумагой для выпечки. Поставить основу в холодильник, пока будете готовить начинку.
В большой миске тщательно взбить сливочный сыр с сахарной пудрой, ванильным сахаром, лимонным соком и цедрой до полной однородности. Добавить просеянную муку и снова перемешать до гладкой массы. Вбить по одному яйца, хорошо перемешать. В последнюю очередь вмешать сметану, перемешать до однородности.
Достать форму с основой из холодильника и вылить начинку поверх нее. Поставить в духовку на 140°C с конвекцией на 75-90 минут (готовый чизкейк слегка подрагивает по центру). После выпечки оставить чизкей в выключенной духовке на пару часов – он должен там остыть. Затем убрать в холодильник минимум на ночь.
Для соуса соединить воду, сахар, лимонный сок и малину в небольшой кастрюле. Готовить на слабом огне, пока сахар полностью не растворится, а ягоды не станут мягкими. Перебить массу блендером до гладкости, затем протереть через сито, чтобы удалить косточки.
Полить соусом чизкейк перед подачей на стол.
Чизкейк из творога с вишней без выпечки
Это освежающий и легкий летний чизкейк на основе обычного творога - без выпечки и хлопот. Он понравится как взрослым, так и детям, став любимым десертом летнего стола. Простой в приготовлении и невероятно вкусный.
Вам понадобятся:
- 100 г печенья, измельченного;
- 50 г сливочного масла;
- 5 г корицы;
- 225 г вишни;
- 450 г творога;
- 120 г сливок 20%;
- 100 г сахара;
- 150 мл воды;
- 30 г желатина.
Желатин залить водой, оставить набухать примерно на 20 минут, затем растопить его на водяной бане (до кипения доводить нельзя(!).
К измельченному печенью добавить корицу и мягкое масло, тщательно растереть все руками до однородной массы. Дно формы выстелить пергаментной бумагой, слегка смазать ее сливочным маслом. Выложить на пергамент смесь из печенья и плотно утрамбовать, формируя ровный корж.
Вишню присыпать сахаром и залить водой, варить на слабом огне 5-7 минут, время от времени помешивая. Вместе с сиропом пробить в блендере на пюре.
В блендере пробить творог и сливки до однородности, затем добавить порциями сахар и взбить до гладкой кремовой массы.
Растопленный желатин разделить пополам: одну часть добавить в творожную массу, другую - в вишневое пюре.
Выложить творожную массу на подготовленный корж, сверху залить вишнёвый слой. Аккуратно провести ложкой или шпажкой по поверхности, чтобы получились красивые бело-красные разводы.
Убрать чизкейк в холодильник минимум на 3 часа, чтобы он полностью застыл.
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