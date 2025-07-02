Готовим ванильный, "Нью-Йорк" и нежный чизкейк без духовки - вкусно, просто и впечатляюще.

Чизкейк давно стал символом уютного домашнего десерта - нежный и всегда праздничный. Предлагаем вам три лучших рецепта: простой запеченный ванильный, легендарный "Нью-Йорк" и невероятно легкий чизкейк из творога без выпечки. Все они готовятся из доступных продуктов и покоряют любого с первого кусочка.

Простой ванильный чизкейк

Богатый, кремовый и с насыщенным ароматом ванили этот классический чизкейк - рецепт проверенный и безотказный. Чтобы он получился идеально гладким, без трещин и комочков, обязательно заранее достаньте все ингредиенты и дайте им нагреться до комнатной температуры.

Вам понадобятся:

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250 г сладкого печенья, измельченного;

120 г сливочного масла, растопленного;

750 г сливочного сыра*, размягченного;

100 г сахарной пудры;

45 г ванильного сахара;

3 яйца (С0);

черника (или другие ягоды) для украшения.

*В классическом рецепте используют сыр маскарпоне, но его иногда заменяют сыром "Филадельфия".

Смазать разъемную круглую форму для торта диаметром 20 см маслом и застелить дно пергаментом. Снаружи обернуть форму двойным слоем фольги, плотно закрывая дно и частично бока.

Измельченное печенье смешать с растопленным маслом и распределить массу по дну формы, слегка утрамбовав. Поставить форму с основой в холодильник, пока будете готовить начинку.

Разогреть духовку до 150°C. В миске взбить сливочный сыр на низкой скорости миксера до гладкой консистенции. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать до однородности. По одному вбить яйца, каждый раз тщательно перемешивая массу. Перелить готовую начинку на охлажденную основу.

Форму поставить в противень (глубокий), налить кипяток до середины формы.

Выпекать 1 час, затем выключить духовку и оставить чизкейк внутри еще на 30 минут. После полностью остудить в форме, а затем убрать в холодильник минимум на 3 часа.

Перед подачей можно украсить ягодами, посыпать сахарной пудрой.

Чизкейк "Нью-Йорк" - рецепт с ягодным соусом

Если существует десерт, который покоряет сердца всех, то это классический чизкейк "Нью-Йорк". Это более крупный, сытный и утонченный родственник классического чизкейка. Американцы любят всего побольше, и чизкейк не исключение - в нем больше сливочного сыра, сливок и яиц для невероятно богатого, кремового и насыщенного вкуса.

Вам понадобятся:

250 г галетного печенья, мелко измельченного;

125 г растопленного масла;

900 г сливочного сыра*, размягченного;

300 г сахарной пудры

30 г ванильного сахара;

1 лимон (45 мл свежевыжатого сока и 1 ст. л. цедры);

40 г муки;

4 больших яйца (С0);

250 мл сметаны.

Для ягодного соуса:

300 г малины или клубники;

75 г сахарной пудры;

60 мл воды;

20 мл лимонного сока.

Свежие ягоды - для подачи.

*Здесь берут сыр "Филадельфия".

Духовку разогреть до 180°C.

Измельченное печенье смешать с растопленным маслом и утрамбовать массу в разъемную форму диаметром 23 см, предварительно застеленную бумагой для выпечки. Поставить основу в холодильник, пока будете готовить начинку.

В большой миске тщательно взбить сливочный сыр с сахарной пудрой, ванильным сахаром, лимонным соком и цедрой до полной однородности. Добавить просеянную муку и снова перемешать до гладкой массы. Вбить по одному яйца, хорошо перемешать. В последнюю очередь вмешать сметану, перемешать до однородности.

Достать форму с основой из холодильника и вылить начинку поверх нее. Поставить в духовку на 140°C с конвекцией на 75-90 минут (готовый чизкейк слегка подрагивает по центру). После выпечки оставить чизкей в выключенной духовке на пару часов – он должен там остыть. Затем убрать в холодильник минимум на ночь.

Для соуса соединить воду, сахар, лимонный сок и малину в небольшой кастрюле. Готовить на слабом огне, пока сахар полностью не растворится, а ягоды не станут мягкими. Перебить массу блендером до гладкости, затем протереть через сито, чтобы удалить косточки.

Полить соусом чизкейк перед подачей на стол.

Чизкейк из творога с вишней без выпечки

Это освежающий и легкий летний чизкейк на основе обычного творога - без выпечки и хлопот. Он понравится как взрослым, так и детям, став любимым десертом летнего стола. Простой в приготовлении и невероятно вкусный.

Вам понадобятся:

100 г печенья, измельченного;

50 г сливочного масла;

5 г корицы;

225 г вишни;

450 г творога;

120 г сливок 20%;

100 г сахара;

150 мл воды;

30 г желатина.

Желатин залить водой, оставить набухать примерно на 20 минут, затем растопить его на водяной бане (до кипения доводить нельзя(!).

К измельченному печенью добавить корицу и мягкое масло, тщательно растереть все руками до однородной массы. Дно формы выстелить пергаментной бумагой, слегка смазать ее сливочным маслом. Выложить на пергамент смесь из печенья и плотно утрамбовать, формируя ровный корж.

Вишню присыпать сахаром и залить водой, варить на слабом огне 5-7 минут, время от времени помешивая. Вместе с сиропом пробить в блендере на пюре.

В блендере пробить творог и сливки до однородности, затем добавить порциями сахар и взбить до гладкой кремовой массы.

Растопленный желатин разделить пополам: одну часть добавить в творожную массу, другую - в вишневое пюре.

Выложить творожную массу на подготовленный корж, сверху залить вишнёвый слой. Аккуратно провести ложкой или шпажкой по поверхности, чтобы получились красивые бело-красные разводы.

Убрать чизкейк в холодильник минимум на 3 часа, чтобы он полностью застыл.

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