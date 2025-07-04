Идеальная закуска в жаркий летний день готовится до смешного просто.

Быстрые малосольные огурцы - идеальная закуска в жаркий летний день. Особенно вкусным блюдо получается из молодых зеленых корнишонов. Хотя свежие овощи вкусны сами по себе, маринование придает им особенный пикантный шарм.

Мы расскажем, как приготовить малосольные огурцы быстро и вкусно. Этот рецепт не требует дорогих ингредиентов или особых навыков. Понадобится лишь пакет и несколько специй.

Как сделать малосольные огурцы

Чтобы корнишоны замариновались, понадобится хотя бы пару часов, но сам процесс приготовления займет у вас лишь пять минут. Вот почему рецепт называется "Пятиминутка". Для приготовления, кроме главного ингредиента, вам понадобятся лишь зелень, чеснок и специи. Соль придает блюду характерный аромат, а сахар ускоряет брожение и балансирует вкус.

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Список продуктов:

огурцы - один килограмм;

чеснок - пять зубчиков;

пучок укропа;

соль - одна столовая ложка с горкой;

сахар - одна столовая ложка;

перец горошком - десять штук.

Овощи тщательно промойте и удалите кончики с двух боков. Крупные плоды разрежьте вдоль на четыре части, а мелкие оставьте так. Укроп мелко порубите, а чеснок нарежьте пластинами. Любители острого могут увеличить количество чеснока или добавить рубленый перец чили.

В пакет выложите корнишоны, зелень, чеснок и специи. Перемешивайте и разминайте смесь руками в течение 2-3 минут, чтобы пустился сок. Затем завяжите упаковку, чтобы в ней остался воздух, и потрясите.

Оставьте малосольные огурцы в пакете мариноваться в холодильнике. Для этого нужно хотя бы 4 часа, хотя по словам некоторых кулинаров уже через полтора часа закуска хорошо пропитается. Готовое блюдо храните не более 3 дней.

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