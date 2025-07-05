Они не имеют естественных врагов.

Южную Корею заполонили plecia longiforceps - безвредные насекомые, которые получили название "жучки любви", потому что во время спаривания летают парой.

Как пишет The Washington Post, их можно увидеть повсюду - от вершин холмов над городами до офисных окон и обычных магазинов. Мужчина по имени Ким Джевун рассказал, что во время тренировок на горе Гьеянсан заметил большое количество этих жуков и подумал, что наступил "апокалипсис".

Доцент Школы биологических наук Сеульского национального университета Шин Сеунгван сообщил, что первые фотодоказательства появления этих жуков в Южной Корее датируются 2015 годом - их зафиксировали в городе Инчхон. Однако значительной проблемой они стали только в 2022 году, когда начали массово появляться на севере Сеула. Ученый предполагает, что происхождение этих насекомых может быть связано с китайским полуостровом Шаньдун.

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Быстро справиться с этим нашествием будет сложно, ведь взрослые особи этого вида не имеют естественных врагов, а размножаются они очень быстро. Животным, которые потенциально могли бы питаться этими жуками, нужно время, чтобы научиться воспринимать их как источник пищи. Например, во Флориде это произошло только через 30 лет после их появления.

По мнению Шина, климатические изменения могут быть одним из факторов распространения этих насекомых. Согласно правительственным данным, средняя температура в Южной Корее за последние 30 лет повысилась на 1,4°C по сравнению с периодом 1912-1941 годов.

В то же время наиболее вероятной причиной стремительного роста популяции жуков, по словам ученого, является явление так называемого "городского теплового острова" - эффект, когда температура в городских районах выше, чем в сельских, из-за большого скопления бетона и дефицита естественной тени. Это создаёт благоприятные условия для выживания насекомых и их личинок во время зимы.

Другие новости о насекомых

Ранее украинский энтомолог Сергей Глотов рассказал интересные факты о майских жуках и способах борьбы с ними. Также он объяснил, почему весной происходит настоящее нашествие этих насекомых.

Между тем эксперты предупреждают, что планета приближается к серьезному экологическому кризису, вызванному резким уменьшением численности насекомых и мелких животных, которые играют ключевую роль в опылении растений.

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