В Международный день реки Днепр рассказываем удивительные факты и исторические сведения о реке.

Борисфен, Славутич, Данаприс, Эксы - всё эти названия когда-то носил Днепр. Эта величественная река, воспетая Тарасом Шевченко, считается одним из символов нашей страны. На ней Владимир Великий крестил Киевскую Русь. На ней строились города и решались их судьбы. Без неё Украина была бы совсем другой.

Река Днепр отмечает свой праздник 5 июля. В Международный день Днепра мы вспоминаем захватывающие, невероятные и грустные факты об этом водоеме, которые вы могли не знать.

Интересные факты про реку Днепр

Днепр - самая большая река Украины, на которой находятся 25 украинских городов. Почти 30 миллионов украинцев получают с неё воду. Её экономическое и культурное значение для нашей страны огромно.

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Название Днепр произошло от скифского слова "данапр" - "глубокая река". С научной точки зрение оно не совсем соответствует действительности. Его глубина редко превышает 10 метров.

Днепр произошло от скифского слова "данапр" - "глубокая река". С научной точки зрение оно не совсем соответствует действительности. Его глубина редко превышает 10 метров. Место, где начинается река Днепр, выглядит совсем непримечательно. Исток находится в Смоленской области РФ и напоминает заболоченный ручеек. А вот его дельта поражает взгляд и населена огромным количеством живых видов.

река Днепр, выглядит совсем непримечательно. Исток находится в Смоленской области РФ и напоминает заболоченный ручеек. А вот его дельта поражает взгляд и населена огромным количеством живых видов. В честь Днепра названы одноименный город, станция киевского метро, киевский отель, днепровский футбольный клуб, печенье и украинская ракета.

одноименный город, станция киевского метро, киевский отель, днепровский футбольный клуб, печенье и украинская ракета. Река Днепр на карте Украины кажется особенно широкой там, где находятся водохранилища . В этих местах водоем внешне напоминает море. Все они были построены искусственно, чтобы обеспечить работу электростанций и улучшить водоснабжение населения. На данный момент их пять: Киевское, Каневское, Кременчугское и Днепровское. Каховское водохранилище было разрушено 6 июня 2023 года в результате военного преступления армии РФ.

. В этих местах водоем внешне напоминает море. Все они были построены искусственно, чтобы обеспечить работу электростанций и улучшить водоснабжение населения. На данный момент их пять: Киевское, Каневское, Кременчугское и Днепровское. Каховское водохранилище было разрушено 6 июня 2023 года в результате военного преступления армии РФ. Хотя постройка водохранилищ была полезна для экономики, она также нанесла большой ущерб экологии. Естественное течение реки было изменено, а гигантские площади резервуаров обеспечивались за счет населенных пунктов. Около 230 сел было затоплено по приказу советской власти, а их жителей переселили. Самое большое "кладбище" находится под Кременчугским водохранилищем - 212 поселений.

экологии. Естественное течение реки было изменено, а гигантские площади резервуаров обеспечивались за счет населенных пунктов. Около 230 сел было затоплено по приказу советской власти, а их жителей переселили. Самое большое "кладбище" находится под Кременчугским водохранилищем - 212 поселений. В некоторых местах Днепр может течь в "обратную" сторону , например, в устьях впадающих рек. При резких сбросах воды в водохранилищах можно наблюдать эффект, когда из-за смены давления река будто течет вверх по течению.

, например, в устьях впадающих рек. При резких сбросах воды в водохранилищах можно наблюдать эффект, когда из-за смены давления река будто течет вверх по течению. Поскольку в водах Днепра за много столетий затонуло немало суден и древних поселений, на его дне можно найти настоящие сокровища . Ученые обнаруживали старинное оружие, посуду, археологические находки и остатки давних сооружений.

. Ученые обнаруживали старинное оружие, посуду, археологические находки и остатки давних сооружений. Экологическое состояние Днепра вызывает опасения, особенно после начала военных действий. Река стремительно мелеет, загрязняется токсинами, а глобальное потепление усугубляет проблему. Если Днепр обмелеет, украинцы могут столкнуться с катастрофической нехваткой воды.

Днепра вызывает опасения, особенно после начала военных действий. Река стремительно мелеет, загрязняется токсинами, а глобальное потепление усугубляет проблему. Если Днепр обмелеет, украинцы могут столкнуться с катастрофической нехваткой воды. Через реку пролегает около 100 мостов , из которых 50 находится на территории Украины.

, из которых 50 находится на территории Украины. Зимой при сильных морозах Днепр покрывается льдом, но в последние годы из-за теплых зим река почти перестала замерзать в южных областях. С изменением климата днепровский лёд становится тоньше и гораздо опаснее.

Ранее мы показывали, как выглядит бывшее Каховское водохранилище после разрушения российскими оккупантами.

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