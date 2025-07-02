Рассказываем про самые гуманные способы, как избавиться от кротов на своем участке.

Многие дачники и огородники недооценивают опасность кротов. Они легко проникают в огород и уничтожают корни растений. В то же время эти вредители поедают насекомых.

Мы разобрались, как избавиться от кротов на даче простым способом. Не обязательно прибегать к кардинальным шагам. Есть вполне гуманные варианты.

Ранее мы также информировали, что нужно делать в огороде в июле.

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Что поможет от кротов - совет эксперта

Эксперт по аграрным вопросам, глава союза "УКРСАДВИНПРОМ" Владимир Печко поделился с нами проверенным сельским методом. Стоит использовать карбид (карбид кальция).

"Чтобы воспользоваться этим методом, нужно найти свежую кротовую нору и раскопать ее. В углубление положите несколько кусочков карбида, а затем осторожно засыпьте ямку землей и полейте водой. После контакта с влагой карбид начинает выделять газ с резким запахом (ацетилен), который кроты терпеть не могут и поэтому быстро покидают обжитые территории", - посоветовал он.

Кроме того, эксперт рассказал, как можно сделать собственный шумовой отпугиватель, который работает от силы ветра. Это будет "ветряк" из пластиковой бутылки.

По словам Владимира Печко, для этого возьмите деревянную или металлическую палку и вставьте ее в кротовину или рядом с ней. На верхушку палки наденьте пластиковую бутылку с прорезанными лопастями (как у ветряка). Во время ветра бутылка будет вращаться, создавая вибрации и звуковые волны, которые передаются по почве. Этот неприятный шум раздражает крота, и он покидает участок.

справка Владимир Печко Председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", эксперт аграрного сектора, специалист по развитию садоводства и виноградарства Владимир Печко - председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", объединяющего более 280 предприятий садоводства, ягодоводства, виноградарства, виноделия, ореховодства и переработки. Под его руководством организация активно работает над поддержкой профильных отраслей, продвижением украинского виноделия на международном уровне и открывает миру садоводческую и винодельческую Украину. Имеет многолетний опыт в сфере сельского хозяйства, в частности - в разработке стратегий развития агросектора, привлечении инвестиций, сотрудничестве с правительством, донорами, профильными ассоциациями и агропроизводителями. Является инициатором и участником многочисленных аграрных форумов, выставок, дегустаций и международных событий, представляющих Украину как современное европейское государство.

Мы подобрали и другие варианты, как избавиться от кротов.

Как избавиться от кротов в огороде народными средствами

Чтоб не навредить животному, можно отловить вредителя. Существует простая ловушка от кротов в виде трубы. Ее устанавливают в туннель, когда крот заползает туда, то застревает. Нужно будет просто забрать ловушку, вывезти ее подальше от своего участка и выпустить крота. Хорошим вариантом будет лес.

Важно помнить, что кроты часто едят и если это животное оставить там дольше 14 часов, то оно умрет от голода.

Также эффективными себя показывают отпугиватели. Они воспроизводят специальные звуки, которые раздражают острый слух зверьков. В то же время это средство от кротов стоит использовать в паре с чем-то еще. Так, можно поместить в норки чеснок, острый перец, кофейную гущу, касторовое масло, тухлые яйца или тряпки, смоченные бензином. Они также хорошо отпугивают этих вредителей.

Если на участке еще ничего не посажено и не посеяно, то можно затопить туннели. Для этого засовываем туда шланг и подаем воду под хорошим напором.

Есть и превентивные меры. Опытные огородники зарывают по периметру разные преграды. Это может быть линолеум, шифер, жесть или сетка от кротов. Так они не прорвутся на участок.

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