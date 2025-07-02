Рассказываем, когда выкапывать зимний чеснок в Украине и как потом хранить.

Чеснок славится своей неприхотливостью в уходе, однако очень важно подобрать правильно время, чтоб его выкопать. Это нужно сделать вовремя - он должен полностью созреть.

Сегодня рассмотрим, когда нужно выкапывать чеснок, а также, как его правильно хранить.

Когда выкапывать зимний чеснок

Его обычно сажают осенью, а время собирать урожай начинается с середины июля и заканчивается в начале августа. Можно подсмотреть походящие даты в лунном календаре:

Видео дня

8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 июля;

2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 августа.

В народе есть несколько лайфхаков, как определить, когда можно выкапывать чеснок.

Во-первых, стоит присмотреться к стрелке. На ней появляется семенная коробочка. Когда она лопнет, можно собирать урожай.

Во-вторых, пора выкапывать, если нижние перья высохли, а верхние - пожелтели. Если несмотря на эти признаки, все еще остаются сомнения, то нужно выкопать несколько луковиц чеснока. У зрелого корни будут светло-серыми, а шелуха - сухой и плотной.

Как правильно копать и хранить чеснок

Разобравшись, когда выкапывать чеснок в Украине, важно запомнить, как это сделать. Существует несколько правил:

за 1-1,5 недели до сбора урожая прекращаем полив;

копаем в сухую погоду, в утреннее или вечернее время;

подкапываем луковицы чеснока вилами, а не лопатой;

оставляем их на неделю в помещении, которое хорошо проветривается, чтоб они подсохли;

обрезаем стебли, оставляя около 10 сантиметров и корни.

Если есть перезревшие или поврежденные луковицы, их нужно отложить отдельно и использовать в первую очередь.

Очень часто плетут косы из чеснока, для более удобного хранения. Так его можно подвесить и обеспечить вентиляцию. Это предотвратит гниение.

Чтоб заплести косы, после сбора урожая важно не пересушить стебли - они должны оставаться достаточно гибкими. Для начала можно взять три головки чеснока и начать плести, постепенно добавляя еще стебли.

По завершении необходимо завязать косу, чтоб она не расплеталась. Вывешиваем ее в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией. Подойдет чердак или кладовая. Для использования потом можно срезать чесночные луковицы ножницами.

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