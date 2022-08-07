Ранее подключились Канада и Нидерланды.

Министерство обороны Швеции объявило, что присоединится к списку стран, принимающих участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Как сообщает пресс-служба правительства Швеции, военные инструкторы будут проводить подготовку наших бойцов и будут находиться в Великобритании с 12 августа по 31 декабря 2022 года.

"Швеция принимает участие в этой работе, и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", – заявил министр обороны Петер Хультквист.

Как пишет Sky News, решение Швеции присоединиться к программе наряду с Канадой и Нидерландами поприветствовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сказал, что он "рад" присоединению страны.

В рамках программы обучения под руководством британцев в течение нескольких недель проходят подготовку до 10 000 украинских военных.

В программе задействованы около 1050 британских военнослужащих.

Как писал УНИАН, во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в пределах которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посещал украинских военных, прибывших на учения в страну.

Британский премьер Борис Джонсон также посещал наших бойцов на учениях в Северном Йоркшире.

В частности, он принял участие в тренировке, лично оценил некоторые виды вооружений и выразил уверенность в победе Украины.

Ранее Канада возобновила программу учений для украинских военных. Для этого до 225 канадских военнослужащих направлены в Великобританию.

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