Некоторые поезда задерживаются более чем на 4 часа.

В результате ночной атаки на Киев возникли повреждения железнодорожной инфраструктуры, "Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов.

Так, пассажирские поезда западного направления сейчас следуют через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

Соответственно, городская электричка Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях).

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"Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения. Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский", - отметили в УЗ.

По состоянию на 07:30 повреждения частично ликвидированы, поезда фастовского направления курсируют привычным маршрутом, в то же время поезда северо-западного (Святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу - на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница - Русановка - Левобережная - Воскресенка - Почайна - Сырец - Святошин.

Отправка поездов из Киева сейчас происходит с задержкой.

"Сейчас с начальной станции отправлен №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и №21/103 Краматорск, Харьков - Львов с задержкой +4:36", - сообщают в УЗ и обещают ускорить их движение в пути, чтобы сократить отставание от графика.

Также в КГГА сообщили, что в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто. Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано, а троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

Атака на Киев 4 июля - что известно

Сегодня ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Известно о более 20 пострадавших, во многих местах вспыхнули пожары, изуродованные многоэтажки.

Также в сети публикуют кадры пожаров и сильного задымления на улицах, жителей города призывают не открывать окна.

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