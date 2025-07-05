Сейчас известно об 11 пострадавших.

Россияне нанесли массированный удар БПЛА по городу Чугуев Харьковской области, в результате атаки вспыхнули пожары, повреждены здания.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пока известно об 11 пострадавших, среди них 2 ребенка.

Также после попадания на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар.

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По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание, там также возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт.

Также россияне били и по Днепропетровской области. Как сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека - две женщины и мужчина. Также в Никопольском районе пострадал 43-летний мужчина.

Обновлено 10.30. Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 5 июля враг атаковал Украину 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Основным направлением удара стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БПЛА. 157 - сбиты огневыми средствами поражения, 135 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Попадание средств воздушного нападения противника зафиксировано в 4 локациях, падение сбитых - на 6 локациях.

Российские атаки - новости

По данным Воздушных сил, 4 июля оккупанты запустили по Украине 539 дронов, одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.Зафиксированы попадания в восьми локациях (девять ракет и 63 БПЛА), еще в 33 местах упали сбитые цели или их обломки. Основным направлением атаки был Киев и область.

В результате атаки в столице более 20 пострадавших, во многих местах вспыхнули пожары, изуродованы многоэтажки.

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