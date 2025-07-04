Президенты Украины и США во время телефонного разговора говорили о возможностях системы противовоздушной обороны Украины.

Киев и Вашингтон будут работать над усилением защиты украинского неба. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, у него с Трампом состоялся "очень важный и полезный разговор".

Зеленский поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости, который отмечается сегодня, 4 июля.

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"Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужна достойная сделка для мира, и Украина поддерживает американские предложения", - отметил Зеленский.

Как сообщил президент Украины, он говорил с американским лидером о текущей ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте.

"Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба", - подчеркнул Зеленский.

В частности, президенты договорились о соответствующей встрече наших команд.

"Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно, что касается дронов и соответствующих технологий", - сообщил Зеленский.

Также лидеры стран обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами.

Контакты Зеленского и Трампа

Как сообщал УНИАН, 25 июня Зеленский и Трамп провели встречу во время саммита лидеров НАТО в Гааге (Нидерланды). Она длилась более 40 минут. Позже Зеленский рассказал, что они обсуждали вопрос поставок комплексов Patriot.

Уже через несколько дней после этого стало известно, что министр обороны США Пит Гегсет решил приостановить поставки Украине важных компонентов и видов вооружения, в том числе ракет PAC-3 к зенитным ракетным комплексам Patriot. Гегсет принял это решение, несмотря на то, что анализ, который провели высокопоставленные военные офицеры США, показал, что пакет вооружения, который должен был поступить в Украину, но был остановлен, не угрожал боеготовности Соединенных Штатов.

В Кремле обрадовались приостановке американской военной помощи для Украины.

Вчера, 3 июля, Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который не планирует отказываться от планов полномасштабной войны против Украины.

После звонка Россия осуществила масштабный обстрел Украины ракетами и дронами.

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