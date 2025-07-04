Эти методы доступны каждому.

У известных личностей есть доступ к лучшим косметическим средствам и консультациям специалистов, но важную роль играют и регулярные повседневные привычки. Именно они в долгосрочной перспективе формируют внешний облик и самочувствие. Ведь ни один эксперт и никакие средства не заменят постоянства в заботе о себе. Хотя знаменитости могут позволить себе дорогостоящий уход, многое в их вечернем ритуале доступно каждому, пишет Parade.

Вот какие шесть вечерних привычек знаменитостей старше 50 лет с сияющей кожей стоит попробовать:

Масло вместо пенки для очищения. Мини Драйвер (55 лет) предпочитает умываться очищающим маслом, а не пенящимися средствами. По ее словам, масло бережно и эффективно удаляет макияж и загрязнения, не пересушивая кожу. Певица Шанайя Твейн (59 лет) перед сном очищает лицо смесью сахара и оливкового масла.

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Какао-масло для питания кожи. С юности Драйвер использует какао-масло и до сих пор остаётся верна этому средству. Она наносит его на сухие участки тела — пятки, локти, колени. Особенно ценит за его глубокое увлажнение и помощь при солнечных ожогах.

Без гаджетов в спальне. Дженнифер Энистон (56 лет) старается отключать электронные устройства за час до сна. Это помогает расслабиться и подготовиться ко сну. Также она выполняет простые упражнения на растяжку и йогу, чтобы успокоить ум. По ее словам, отказ от экрана перед сном - важный шаг к качественному отдыху.

Теплая ванна как вечерний ритуал. Умение расслабляться вечером напрямую влияет на состояние кожи. Повышенный уровень стресса и кортизола может вызывать воспаления и ухудшать ее упругость. Поэтому такие звезды, как Опра Уинфри (71 год) и Гвинет Пэлтроу (52 года), включают ванну с ароматическими маслами в вечерний распорядок, чтобы снизить напряжение и подарить телу отдых.

Мягкое полотенце для лица. Деми Мур предпочитает снимать макияж специальной мягкой тканью. По ее словам, это средство справляется даже с самой стойкой косметикой. Мягкие волокна подходят для чувствительной кожи и при этом ткань многоразовая - это удобно и экологично.

Сон в прохладе. Актриса Дрю Бэрримор (50 лет) призналась, что страдает от ночного перегрева. Ее решение - охлаждающее одеяло, которое помогает поддерживать комфортную температуру во время сна. Настолько комфортную, что дочери начали забирать его у неё, и актрисе пришлось купить им отдельные комплекты.

Напомним, ранее были названы 5 французских привычек красоты, которые стоит попробовать женщинам за 50.

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