С тех пор, как Израиль начал свои атаки на Иран, его отношения с МАГАТЭ и его генеральным директором Рафаэлем Гросси резко ухудшились.

Атомный наблюдатель ООН (МАГАТЭ) заявил, что его оставшиеся в Иране инспекторы покинули страну, что еще больше усугубило затмение вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что инспекторы были отозваны из Исламской Республики из-за нового закона, принятого Тегераном, который потенциально может криминализировать международный ядерный мониторинг. Отзыв, вероятно, вызовет быстрые упреки со стороны западных правительств, которые призывали Тегеран разрешить возобновление визитов МАГАТЭ после прекращения огня в израильско-иранской войне.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что все его специалисты благополучно покинули Тегеран в пятницу и отправились в Вену, где базируется агентство, добавив, что "крайне важно" возобновить переговоры с Ираном "как можно скорее".

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Важно, что решение МАГАТЭ о выходе из Ирана было принято на следующий день после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна продолжит сотрудничество с агентством, что вызвало вопросы о сфере действия и правовом статусе закона. Согласно законодательству, сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено до пересмотра через три месяца.

С тех пор, как Израиль начал свои атаки на Иран, его отношения с МАГАТЭ и его генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси резко ухудшились.

Иранские официальные лица обвинили МАГАТЭ в соучастии в израильских атаках, заявив, что его последний отчет предоставил Израилю предлог для бомбардировки Исламской Республики. В статье сказано:

Опасения по поводу безопасности среди горстки инспекторов, оставшихся в Тегеране, усилились в последние дни после призывов Ирана попытаться наказать Гросси. Наблюдатели МАГАТЭ уже выписались из своего официального отеля и переехали в неизвестное место. Их отъезд совпал с первым днем, когда иранское воздушное пространство было открыто для коммерческих рейсов за три недели".

Важно, что 274 наблюдателя МАГАТЭ, аккредитованных для проведения инспекций, проверяли местонахождение 409 килограммов иранского урана почти бомбового качества, которое сейчас неизвестно. Впервые с тех пор, как Иран начал обогащать уран два десятилетия назад, ядерные инспекторы МАГАТЭ, которые провели почти 500 инспекций в Исламской Республике в прошлом году, были вынуждены покинуть страну.

Посланник Тегерана в Вене заявил, что удары Израиля и США нанесли непоправимый ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия, международному соглашению, которое позволяет государствам, не обладающим оружием, получать доступ к ядерным технологиям в обмен на инспекции МАГАТЭ.

Отмечается, что стобы помочь предотвратить новое нападение, Иран может использовать неопределенность относительно местонахождения своего высокообогащенного урана, чтобы попытаться диктовать ход событий. Чтобы США и Израиль узнали о состоянии и местонахождении запасов, необходимо будет провести физические инспекции и проверки, скорее всего, посредством согласованного доступа для МАГАТЭ.

Работа МАГАТЭ в Иране

Ранее гендиректор Гросси заявил, что МАГАТЭ больше не будет иметь доступа к ядерным объектам Ирана. Кроме того, Тегеран не позволит устанавливать там камеры.

По словам вице-спикера парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи, решение Ирана связано с "обнаружением конфиденциальных данных об объектах в документах, полученных от израильского режима".

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