Польская сторона осудила российскую атаку по Украине.

В результате массированного ночного обстрела Украины было повреждено здание посольства Польши в Киеве.

В польском министерстве иностранных дел сообщили, что уже вручили посольству России ноту с протестом против авиаударов по украинцам. В опубликованном в X заявлении подчеркивается, что это является нарушением международного права, в частности Венской конвенции 1961 года.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что российская атака вызвала пожары и значительные повреждения. На фоне этого удара он обратился к лидеру Соединенных Штатов Америки:

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"Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора".

Массированный обстрел Украины

Напомним, в течение всей ночи российская захватническая армия терроризировала страну дронами-камикадзе типа "шахед" и ракетами различных типов. Сейчас в столице известно об одном погибшем человеке и 26 пострадавших.

Всего в украинском небе зафиксировали 539 воздушных целей. Большинство из них - "Шахеды" и дроны-имитаторы, однако также оккупанты били "Кинжалом" и "Искандерами".

Больше всего от атаки пострадала столица и Киевская область. Киевляне жаловались на непрерывное гудение дронов, пожары и густой дым из-за них.

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