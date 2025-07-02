Опасный вредитель исчезнет, если опрыскать капусту недорогим препаратом.

Белокрылка на капусте - один из самых злостных вредителей, который может испортить десятки кочанов. Крошечные белые бабочки и сотни их личинок высасывают сок из овоща и заражают болезни, что в конечном итоге приводит к скручиванию, пожелтению и засыханию листьев.

Мы дали советы для фермеров, которым надоедает белокрылка - как бороться с ней химическими средствами. На этот вопрос эксклюзивно для УНИАН ответил эксперт по аграрным вопросам, председатель союза "УКРСАДВИНПРОМ" Владимир Печко

Завелась белокрылка на капусте - как избавиться

По словам специалиста, избавиться от вредителя на различных культурах лучше всего помогают инсектициды. Он советует использовать Теппеки от белокрылки - препарат, эффективный как против личинок вредителей, так и против взрослых насекомых, который стоит всего от 30 до 100 гривень.

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Обработку растений проводят путем опрыскивания раствором препарата. Важно обработать и труднодоступные места растения, такие как скрученные листья.

Дачникам следует придерживаться рекомендованных норм расхода средства и интервалов между обработками. У разных производителей они могут быть разными - обычно такая информация указана на упаковке.

Еще для борьбы с белокрылкой используют инсектицид Трансформ. Он обеспечивает длительную защиту растений от сосущих вредителей, в среднем - 10-14 дней.

Чего боится белокрылка из народных средств

Эксперт советует уничтожать вредителя именно химическими средствами. Но если вы по каким-то причинам не хотите их применять, УНИАН рекомендует положиться на народные средства:

Чесночный раствор - 200 граммов зубчиков пропустить через мясорубку, залить 1 л горячей воды и настаивать 3 дня. Затем процедить, развести таким же количеством воды и полить растения под корень.

- 200 граммов зубчиков пропустить через мясорубку, залить 1 л горячей воды и настаивать 3 дня. Затем процедить, развести таким же количеством воды и полить растения под корень. Йодно-мыльный раствор . Смешать 10 л воды, 2 чайные ложки йода и 3 столовые ложки моющего средства для посуды.

. Смешать 10 л воды, 2 чайные ложки йода и 3 столовые ложки моющего средства для посуды. Нашатырный раствор. В ведре воды растворить столовую ложку нашатырного спирта.

Убрать белокрылку также можно механическим способом - отряхнуть листья или смыть насекомых водой со шлангом. Но в таком случае они могут быстро вернуться.

справка Владимир Печко Председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", эксперт аграрного сектора, специалист по развитию садоводства и виноградарства Владимир Печко - председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", объединяющего более 280 предприятий садоводства, ягодоводства, виноградарства, виноделия, ореховодства и переработки. Под его руководством организация активно работает над поддержкой профильных отраслей, продвижением украинского виноделия на международном уровне и открывает миру садоводческую и винодельческую Украину. Имеет многолетний опыт в сфере сельского хозяйства, в частности - в разработке стратегий развития агросектора, привлечении инвестиций, сотрудничестве с правительством, донорами, профильными ассоциациями и агропроизводителями. Является инициатором и участником многочисленных аграрных форумов, выставок, дегустаций и международных событий, представляющих Украину как современное европейское государство.

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