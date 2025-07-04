Украина работает над увеличением их производства.

Во время ночной атаки по Украине десятки российских дронов-камикадзе типа "шахед" были сбиты украинскими дронами-перехватчиками.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам. Он напомнил, что на этот раз Российская Федерация запустила более 500 ударных дронов и ракет. Значительную часть этих средств нападения сбили наши защитники:

"Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "шахедов" были сбиты именно перехватчиками".

По его словам, Украина будет работать над масштабированием производства перехватчиков, а также над обучением и подготовкой операторов дронов.

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Массированный обстрел Киева

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля российские оккупанты запустили по Украине 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Также захватчики применили одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К. Основное направление удара - столица и Киевская область.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 478 средств воздушного нападения: 270 сбили огневыми средствами, а 208 - локально потеряли. Сбить удалось 268 дронов и две крылатые ракеты.

Напомним, сегодня президент Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились о встрече представителей обеих стран, на которой будут обсуждать усиление противовоздушной обороны Украины.

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