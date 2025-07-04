Накануне в сети начала распространяться информация, что это якобы произошло под Купянском.

Летчица и народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко опровергла слухи о том, что попала в российский плен.

Ранее журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком сказал, что Савченко участвовала в ночной вылазке 105-й бригады ТРО возле села Синьковка, где она командовала штурмовой ротой. По его словам, при попытке отступить украинская колонна попала под плотный обстрел российской артиллерии и оказалась отрезана от остальных сил, после чего связь с ней прервалась.

Савченко отреагировала на это заявление сообщением в социальной сети Facebook, в котором призвала верить не российским вбросам и московской лжи, а в Вооруженные силы и Украину:

"Сколько уже можно учить не верить российским фейкам, не разносить ложь миру. Не убили меня. Не в плену я. Свободная и живая. Борюсь за свободу Украины и украинцев. Встретимся. Победим! Надежда есть".

Савченко на фронте

Напомним, украинская военная и политическая деятельница получила широкую известность благодаря своей службе в армии в начале АТО, пребыванию в российском плену и дальнейшей политической карьере.

Савченко получила военную специальность в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где стала одной из первых женщин, которые учились на штурмана боевого самолета Су-24, хотя позже ее перевели на вертолет Ми-24.

После окончания университета служила штурманом-оператором в 3-м отдельном полку армейской авиации Воздушных Сил Украины в городе Броды.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года российский "военкор" Владимир Романов распространил в своем телеграм-канале информацию о якобы гибели Савченко в результате авиаудара на фронте. Однако родственники украинской военной это опровергли.

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