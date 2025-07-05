За престижное образование придется отдать несколько тысяч долларов.

Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко выбирают для себя студенты из-за большого ассортимента специальностей, высокого уровня образования и впечатляющей квалификации преподавателей. Эти факторы позволяют КНУ оставаться в топе лучших университетов страны.

Однако есть и минусы - например, цены за обучение и высокий проходной балл. Узнайте, к чему готовиться, если поступаете в университет Шевченка - стоимость обучения 2025\2026.

Напомним, что с 1 июля началась регистрация электронного кабинета поступающего.

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Какие факультеты есть в КНУ им. Тараса Шевченко - цены

Times Higher Education опубликовал рейтинг университетов мира, в который попали более 2 000 учебных заведений. Там можно увидеть, на каком месте университет Шевченка в мире - он занимает 1500 место, как и в прошлом году. Интересно, что по цене за обучение никаких критериев нет, но это очень важный фактор для родителей будущих студентов.

На официальном сайте КНУ Шевченко стоимость обучения показана без прикрас, можно найти интересующий факультет и посмотреть, какую сумму придется отдать за курс.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий считает, что самыми популярными специальностями в 2025 году названы все те, которые связаны с компьютерными технологиями. Так что, если будущий студент захочет получить образование в такой отрасли, ему придется заплатить чуть больше 60 000 гривень.

Вторым по популярности факультетом стал "Менеджмент" - здесь цена на контракт зависит от будущей сферы деятельности. Например, если абитуриент хочет быть менеджером в индустрии культуры, при этом готов изучать два иностранных языка, и имеет диплом младшего специалиста, ему нужно будет заплатить 61 300 грн за курс. Без диплома колледжа цена за обучение будет выше - 76 600 грн.

Для изучения менеджмента организаций придется подготовить 79 600 грн, овладение тонкостями менеджмента в предпринимательской деятельности чуть дешевле - 78 200 грн.

Третьим популярным направлением школьники выбрали "Право". Родителям желающих быть юристами и адвокатами всегда приходилось нелегко - эта специальность во все времена считалась одной из самых дорогостоящих. Сейчас в КНУ им. Шевченка на факультете, который называется "Бизнес, администрирование и право" за курс на дневном придется отдать 76 600 грн. Для желающих поступить на "Международное право" стоимость такая же - 76 600 грн.

Самые дорогие и самые дешевые факультеты в КНУ - стоимость обучения

Отходя от наиболее популярных специальностей, рассмотрим самые бюджетные и самые дорогие факультеты в КНУ им. Шевченко. По сравнению с ценами 2024 года, стоимость обучения ощутимо возросла даже для бюджетных специальностей.

Меньше всего в этом году удастся заплатить абитуриентам, которые хотят быть:

социологами;

школьными учителями украинского языка и литературы, истории, географии, природоведения, математики;

историками и археологами;

культурологами;

библиотекарями, архивариусами;

биологами, экологами, химиками;

геологами, метеорологами;

картографами, астрономами;

физиками, математиками;

специалистами в области ландшафтного планирования и озеленения.

Обучение на всех этих специальностях обойдется в 43 800 грн за курс. При этом, самыми дорогими оказались "Международная коммерция и инвестиции" на английском языке - 95 600 грн и "Экономика" на английском или украинском - 81 100 грн. На всех остальных факультетах цены за обучение варьируются от 50 до 70 тыс грн за первый курс.

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