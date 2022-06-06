Швеция также намерена внести деньги в созданный НАТО фонд для поддержания украинских Вооруженных Сил.

Швеция предоставит Украине противопехотные снайперские винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также дополнительно 5 000 шведских безоткатных противотанковых пушек AT4.

Об этом сообщает Army Recognition.

"Правительство предлагает передать Швеции Украине дополнительно вооружение в виде противокорабельной ракетной системы RBS-17, снайперских винтовок AG 90 и боеприпасов к ним, а также дополнительно 5000 шведских безоткатных противотанковых пушек AT4", - цитирует издание заявление Министерства обороны страны.

Швеция также намерен внести 60 млн шведских крон ($6,14 млн) в фонд, созданный НАТО, для поддержания украинских Вооруженных Сил.

Ранее Швеция перечислила около 48 млн евро на специальный счет Национального банка Украины для ВСУ. Правительство намерено внести в этот фонд дополнительно 55 млн евро.

"Эта поддержка поможет укрепить способность Украины бороться с российской агрессией в критический момент", - говорится в заявлении.

С начала войны Швеция уже предоставила 10 000 противотанковых пушек AT4, которые представляют собой 84-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды и переносные одноразовые безвідкотні пусковые устройства, произведенные шведской компанией Saab Bofors Dynamics. Дальность стрельбы AT4 – от 200 до 600 м.

AG 90 - шведское маркировки американской 12,7-мміліметрової снайперской винтовки Barrett M82. Ее максимальная дальность эффективной стрельбы - 1,8 км

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