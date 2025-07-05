Чтобы сегодняшний день прошел удачно, запомните обычаи этой даты.

Сегодняшняя дата знаменательна для украинской истории. Верующим стоит запомнить, какой праздник 5 июля, чтобы знать, как себя вести и о чем стоит молиться. Мы назвали главные обычаи сегодняшней даты и её знаменитых именинников.

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Какой сегодня праздник церковный

Христиане, которые придерживаются старого стиля, 5 июля восхваляют мученика Евсевия Самосатского.

Поскольку Православная церковь Украины перешла на новый календарь, теперь не все верующие знают, какой сегодня церковный праздник. В новоцерковном стиле чтят святого Афанасия Афонского и иконе Божьей Матери "Домостроительница", которой молятся о финансовом благополучии, преодолении безденежья, помощи в работе.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату мы отдаем честь таким нашим соотечественникам - политик Иван Заяц, активист, журналист и военный Роман Ратушный, каноист Юрий Чебан, военнослужащие ВСУ Максим Кагал, Роман Бутусин и Петр Полицак.

Праздник сегодня в Украине посвящен самой большой и известной реке - в первую субботу июля наступает День реки Днепр. Её культурное, экономическое, туристическое значение для нашей страны огромно.

Также мы вспоминаем два очень важных события 2014 года - освобождение городов Краматорск и Славянск Донецкой области. Украинские защитники совершили невероятный подвиг, нанеся сокрушительное поражение российским террористам.

Какой сегодня праздник в мире

Из всемирно известно деятелей родились в эту дату режиссер и писатель Жан Кокто, политик Жорж Попмпиду, футболист Эрнан Креспо, экономист Джеймс Миррлис, теннисистка Амели Моресмо.

Крупных международных торжеств 5 июля нет, но известны такие небольшие праздники сегодня - День бикини, День кооперативов, День посещения парков, День трудоголика, День механического карандаша.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки занимались 5 июля обычными для этого сезона хлопотами: пололи сорняки, выпасали скот, собирали ягоды и молодую картошку. Начинался период сбора липового цвета. Цветки засушивали, чтобы зимой варить лечебный чай.

Славяне верили, что сегодня праздник, счастливый для примирения и улучшения отношений. Чтобы укрепить семейные узы, хозяйки готовили выпечку в форме полумесяца и раздавали всем родным.

Что нельзя делать сегодня

О сегодняшней дате есть ряд примет, придуманных давними людьми:

если пошел дождь, то пшеница уродится;

луна ночью скрылась за облаками - к сильному ветру;

если утром над водой стелется туман, то близится жара.

По народным верованиям 5 июля - праздник трудолюбивых людей, поэтому нельзя бездельничать и недобросовестно выполнять обязанности. Женщинам запрещено делать три вещи: пользовать ножом, жаловаться на свои проблемы и заниматься рукоделием.

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