По словам РФ, это будут меры для укрепления обороны.

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то Россия займется укреплением защиты в Балтийском море. Она усилит сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, а также начнет развертывание ядерного оружия.

Соответствующей информацией поделился портал Reuters со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, если Стокгольм и Хельсинки решат присоединиться к Альянсу, то об отсутствии ядерного оружия на территории Балтии, где у РФ есть эксклав в виде Калининграда, можно забыть.

"Ни о каком безъядерном статусе Балтики больше не может быть и речи — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия таких мер не предпринимала и не собиралась. Если нас подталкивают, что ж… учтите, что не мы это предложили", — заявил Медведев.

Тем временем Литва заявила, что в угрозах РФ нет ничего нового. По словам представителей государства, ядерное оружие было размещено в Калининграде задолго до войны в Украине.

Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО: что известно

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале апреля заявила, что Россия – это не тот сосед, каким его считали. И теперь государство должно пересмотреть свою военную позицию.

Вторая по величине оппозиционная партия Швеции, "Шведские демократы", готова обратиться к правительству насчет вступления в НАТО, если Финляндия подаст заявку.

По данным The Times, обе страны намеренны присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

А тем временем Россия начала переправлять войска к границе с Финляндией.

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