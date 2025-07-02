Можно использовать препараты или сделать дома настои.

Одними из самых неприятных вредителей для капусты являются гусеницы. Они поедают листья, из-за чего урожай теряет свое качество и привлекательность.

К счастью, есть разная отрава от гусениц на капусте. Сегодня мы рассмотрим множество подходящих средств для борьбы с этими вредителями.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать в огороде в июле.

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Препараты от гусениц на капусте

Глава союза "УКРСАДВИНПРОМ", эксперт по аграрным вопросам Владимир Печко раскрыл, каким эффективным средством можно обработать растения, чтоб уничтожить вредителей.

"Лучше всего травить гусениц на капусте инсектицидом Блискавка. Препарат используют для борьбы с гусеницами и другими вредителями на различных культурах, в том числе на овощных и плодовых. Он обладает контактно-кишечным действием, то есть убивает насекомых при контакте или после поедания обработанного растения. Еще гусениц на капусте можно травить инсектицидом Оперкот", - посоветовал эксперт.

справка Владимир Печко Председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", эксперт аграрного сектора, специалист по развитию садоводства и виноградарства Владимир Печко - председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", объединяющего более 280 предприятий садоводства, ягодоводства, виноградарства, виноделия, ореховодства и переработки. Под его руководством организация активно работает над поддержкой профильных отраслей, продвижением украинского виноделия на международном уровне и открывает миру садоводческую и винодельческую Украину. Имеет многолетний опыт в сфере сельского хозяйства, в частности - в разработке стратегий развития агросектора, привлечении инвестиций, сотрудничестве с правительством, донорами, профильными ассоциациями и агропроизводителями. Является инициатором и участником многочисленных аграрных форумов, выставок, дегустаций и международных событий, представляющих Украину как современное европейское государство.

Препарат от гусениц на капусте - хороший вариант, но не единственный. Мы разобрались, как можно избавиться от гусениц на капусте с помощью народных средств.

Народное средство от гусениц на капусте

Как оказалось, не обязательно сразу прибегать к каким-то препаратам, особенно, если хочется обойтись без сложной химии.

Например, можно использовать нашатырный спирт от гусениц на капусте. Для этого в ведре воды разводим две столовые ложки этой жидкости. Далее опрыскиваем листву. Это не только поможет от вредителей, но и удобрит растения азотом.

Хорошо себя показала и табачная пыль от гусениц на капусте. Ее нужно рассыпать вокруг грядок или развести с водой для опрыскивания. Такое средство не навредит растениями, но уничтожит насекомых. Как приготовить настой:

берем 400 граммов табачной пыли и разводим в ведре воды;

настаиваем сутки-двое, регулярно перемешивая;

процеживаем через марлю;

разбавляем водой в соотношении 1 к 2;

добавляем 40 граммов жидкого или хозяйственного мыла на ведро раствора.

Часто используется горчица от гусениц на капусте. Ею можно посыпать землю вокруг грядок или сделать настой для опрыскивания. Для него в ведре воды растворяем 100 граммов горчичного порошка и настаиваем двое суток. Процеживаем, разбавляем 1 к 1 с водой и добавляем мыло для прилипания. Опрыскивания можно повторять раз в семь дней.

Уксус от гусениц на капусте подойдет в качестве быстрого подручного средства, когда больше ничего нет. На литр воды нужно взять столовую ложку этого средства и обработать раствором листья. Капусте это средство не навредит, тогда как для личинок гусениц - оно очень эффективно.

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