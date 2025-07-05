Летняя обрезка смородины часто вызывает жаркие споры у садоводов. Одни утверждают, что делать этого не нужно, другие, напротив - что именно обрезка летом помогает кустам лучше плодоносить в следующем году. Давайте разберемся, нужна ли эта процедура и как и когда обрезать смородину в летний сезон, если вы все-таки решились.
Нужно ли обрезать смородину летом
Летняя обрезка смородины нужна для того, чтобы стимулировать рост новых ответвлений, а, значит, и куст даст больше урожая в следующем сезоне. Кроме этого, обрезают смородину в теплый сезон с санитарной целью: когда кустики еще зеленые, то старые и приболевшие ветки хорошо видны. Проредив немного куст, можно избежать развития болезней и улучшить проветриваемость.
Когда и как обрезать черную смородину
Обрезку делают в конце июня - начале июля, когда смородина уже отдала урожай. В этот период кусты как раз хорошо растут, и на побегах двух-и трехлетних появляются новые верхушки. Обычно их отличают по светлой коре и молодым листьям - именно на них в следующем году будут ягодки.
Но, если сейчас их срезать, то можно таким образом заставить куст выпускать боковые веточки. Если говорить более научным языком, то такая обрезка спровоцирует ветвление: вместо одной срезанной верхушки вырастет несколько боковых.
Обрезать смородину лучше в жаркую погоду, так срезы быстрее подсохнут.
Как обрезать черную смородину после сбора урожая:
- нужно срезать верхушки молодых побегов, о которых говорили выше, если они выросли уже 10 см и больше в длину;
- удалить следует примерно половину такой верхушки;
- также нужно срезать сухие и поврежденные или заболевшие ветки и старые (если им точно больше 5 лет).
Таким образом вы поддержите и здоровье куста.
Не забывайте о том, что секатор должен быть чистым, если нужно, то продезинфицируйте его перед работой (например, если до этого вы обрезали какие-то другие растения).
Важно обрезать черную смородину именно в конце июня - начале июля, чтобы у куста было время нарастить и заложить цветочные почки.
Как обрезать красную смородину летом? Вот здесь как раз торопиться с этим делом не стоит. Дело в том, что красная смородина хорошо ветвится и сама, поэтому помогать ей не нужно - такая процедура может, наоборот, навредить. Санитарную обрезку красной смородины лучше всего сделать осенью.
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