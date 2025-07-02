Узнайте, будет ли в июле индексация пенсий и кто получит надбавки.

Минимальная пенсия в Украине в основном назначается людям, которые не имеют достаточного стажа работы. В последний раз индексация проводилась в марте 2025 года. Поэтому пенсионеров интересует, стоит ли ожидать увеличения выплат в июле, и кому полагаются надбавки.

Какая минимальная пенсия в Украине для разных категорий

До конца этого года на государственном уровне размер пенсионных выплат повышать не будут. Следующий пересмотр ожидается лишь в первой половине 2026 года.

На данный момент эта сумма зависит от зарплаты, возраста и количества проработанных лет. Минимальная пенсия пенсионеров, которые до сих пор работают, составляет 2361 гривню, а у безработных - 3038 гривень.

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Украинцы, которые в 65-летнем возрасте работали 30 лет (женщины) или 35 лет (мужчины), гарантированно получат не меньше 3758 лет. Людям с инвалидностью 1 группы, не зависимо от стажа, выплачивают хотя бы 3323 гривни.

У кого минимальная пенсия в Украине в 2025 году вырастет

Хотя индексации в этом месяце не будет, некоторым украинцам категориям всё же повысят сумму выплат. Речь о четырех категориях пенсионеров - тех, кто:

в 65 лет получают пенсию в размере менее 40% свой зарплаты (им поднимают сумму до этого уровня);

в июле 2025 года отметит 70-летие - надбавка 300 гривень;

отметит 75-летие - 456 гривень;

отметит 80-летие - 570 гривень.

Обратите внимание, что доплата предоставляется только получателям пенсии менее 10340 гривень и начисляется автоматически без обращения в Пенсионный фонд.

Напомним, что для выхода на пенсию в 62 года нужно отработать хотя бы 32 года, в 63 - 22 года, в 65 - 15 лет. Если стажа не хватает, то человеку будет выплачиваться минимальная пенсия в Украине без стажа. Она рассчитывается индивидуально, но не может быть больше 3028 гривень.

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