"Военные цели" - дети

"Минно-взрывная травма" - словосочетание, которое, к сожалению, знают не только врачи с линии боевого столкновения, но и медики из детских больниц по всей стране. Самые сложные случаи лечат в детской больнице, известной за пределами Украины - НДСБ "Охматдет". Год назад российская ракета не обошла стороной и это медучреждение.

Травмированные войной

Девочка с тяжелыми ранениями (повреждение внутренних органов и ампутация ножки) рисует как настоящая художница. Другая девочка пишет письма маме "на небо" - мама погибла в результате российского обстрела, а дочь получила сложное ранение ступни. Мальчик с протезом руки учится им пользоваться. Еще одна девочка только ожидает похожий протез - ребенок потерял руку, когда российская ракета попала в ее дом... Все они - пациенты уникального отделения пластической реконструктивной микрохирургии НДСБ "Охматдет".

Врачи именно этого отделения стали первопроходцами в протезировании детей из-за военной травмы. Первая пациентка - девочка с Херсонщины: в результате попадания российской ракеты в дом она получила тяжелые травмы ног и в больнице Кривого Рога малышке, чтобы спасти ей жизнь, ампутировали одну конечность выше колена. Впоследствии девочка попала в "Охматдет", где ее в прямом смысле поставили на "ноги". Более того, в начале 2025 года она в сопровождении тренера за 46 секунд спустилась с горнолыжной трассы (до 50 м), и этот национальный рекорд был зафиксирован в Книге мировых рекордов!

По словам заведующего отделением пластической реконструктивной микрохирургии НДСБ "Охматдет" Валерия Бовкуна, никто бы специально не хотел иметь такого опыта: "Когда мы общаемся с коллегами в ЕС, мы понимаем, что фактически такого количества маленьких пациентов с такими травмами на территории Европы не было не то, что в последние годы, а уже десятилетия. И когда мы показываем кейсы наших пациентов, коллеги, например, из Швеции или Польши, в восторге от нашей работы... Были случаи, когда мы спасали ребенку конечность, а врачи из-за рубежа говорили, что это дорого, что проще ампутировать".

Видео дня

"Мы действительно используем дорогое высокотехнологичное лечение в то время, когда наши коллеги говорят, что это достаточно дорого. Однако мы вынуждены, ведь такие современные подходы дают гораздо лучший результат лечения и позволяют быстрее восстанавливать детей. Кроме того, травмы, с которыми к нам попадают наши пациенты, в большинстве случаев, приводят к формированию инвалидности. Но, если затягивать процесс, то есть не использовать для лечения современные технологии, то есть риск, что ребенок не сможет в дальнейшем адаптироваться в обществе, или протез не будет подходить, или надо более сложный протез использовать ... Поэтому, на мой взгляд, современное лечение на данном этапе сэкономит средства государства в будущем. Ведь наши пациенты будут нуждаться в меньшем количестве реабилитационных мероприятий и смогут использовать для повседневной жизни более простые технологии", - отметил он.

Год "в гостях"

Отделение пластической реконструктивной микрохирургии НДСБ "Охматдет" начало принимать детей с тяжелыми травмами, полученными в результате обстрелов, с 2022 года. Каждый пациент - уникальный, ведь лечится очень долго, требует не только хирургического вмешательства, но и реабилитации, физической подготовки для пользования протезом, психологической поддержки.

"С 2022 года через наше отделение прошло 20 детей с тяжелыми ранениями. Речь о тяжелых пациентах, у которых плохо заживают раны, которые имеют дефекты кожных покровов... Они долго лечатся. Некоторые остаются с нами до сих пор", - рассказал УНИАН заведующий отделением.

Год назад, когда 8 июля россияне нанесли прицельный удар (видео атаки не оставляют в этом сомнений) по крупнейшей в Украине детской больнице крылатой ракетой Х-101, отделение было заполнено, но, к счастью, в нем никто не пострадал. За последний год на лечение в отделение пластической реконструктивной микрохирургии попали шестеро пациентов с минно-взрывными травмами. За спасением малышей в сверхсложных состояниях транспортировали в Охматдет из разных регионов Украины: Сум, Ивано-Франковской, Херсонской и Николаевской областей.

"Наше здание подверглось частичному разрушению, находится в аварийном состоянии. Принимать там пациентов - крайне рискованно. Мы переместились в основной диагностически-лечебный корпус и находимся там вместе с отделением гнойной хирургии", - рассказал Валерий Бовкун.

По его словам, из-за такого вынужденного "уплотнения" лишь уменьшилось количество коек для маленьких пациентов. Но самая большая потеря от российской атаки годичной давности - уничтоженные операционные микроскопы.

"Они сильно пострадали от взрыва и не поддаются восстановлению, - рассказал он, - Сейчас помогает то, что мы пользуемся микроскопом отделения нейрохирургии. Но это - временное решение. Ведь когда такая нежная аппаратура постоянно передвигается между операционными, существует риск того, что она быстро может выйти из строя - имеет очень нежную оптику".

Поэтому отделение пластической реконструктивной микрохирургии ожидает, что или государство, или благотворители позаботятся о том, чтобы такая важная медтехника как можно быстрее у них появилась. Цена вопроса - несколько миллионов гривен, но в то же время - сотни пролеченных детей.

"Ты - можешь!"

Но самая большая боль врачей отделения пластической реконструктивной микрохирургии НДСБ "Охматдет" - будущее их пациентов.

Все они получают инвалидность с детства. И, по словам Валерия Бовкуна, всю жизнь будут нуждаться в поддержке и помощи с эксплуатацией протезов, расширении инклюзивного пространства - от пешеходных переходов до образовательных учреждений и так далее, а также - психологической помощи.

По словам детского психолога Анастасии Роман, если говорить непосредственно о пострадавших семьях, в которых ребенок получил тяжелую травму в результате российских обстрелов, то работать надо и с ребенком, и с родителями.

"В своей практике я имела опыт работы с детьми, которые попали под обстрелы вражеской артиллерии и КАБов, поэтому могу сказать уверенно: первое, что нужно именно ребенку - это тактильность и полное принятие его эмоций. То есть, его надо выслушать. Спрашивать: "Как тебе комфортно? Что тебя раздражает? Что делает тебе легче?". И также придерживаться рекомендаций специалиста, который работает с малышами", - рассказала она УНИАН.

Когда ребенок маленький, хорошо работает сказкотерапия. Через сказку можно обсудить ситуацию: почему так произошло, как это произошло?

"Также хорошо работает игротерапия. Когда берем сломанную игрушку - без ручки, лапки или ножки. Не выбрасываем ее, а надеваем, играем с ней, рассказываем, что так бывает", - отметила психолог.

Подростки требуют другого подхода, но сверхважно в работе с ними - честность.

"С ними нужно разговаривать и давать возможность проявлять агрессию. Чтобы ребенок не злился на самого себя, на родителей или врачей. Чтобы он понимал, что то, что произошло, произошло из-за российской агрессии, из-за россиян, которые обстреливают гражданские города ракетами", - делится опытом психолог.

По ее словам, иногда, в случае тяжелой травмы с ампутацией у ребенка, принять ситуацию трудно как раз родителям. Поэтому им тоже не лишним будет поработать со специалистом. И сверхважно - давать толчок жить дальше: принять травму, составить план на будущее и верить в своего ребенка. Не забывать говорить ему: "Ты - можешь!".

Инклюзивное общество

Адаптации к такому положению вещей, когда в учебных заведениях, в магазинах, на улицах, на детских площадках будут появляться люди (и дети) с протезами, на креслах колесных, с другими травмами, нанесенными в результате обстрелов или во время боевых действий, сейчас нуждается едва ли не все общество.

Следовательно, те семьи, которые уже имеют опыт таких травм, должны проинформировать своих близких и друзей: что можно делать, а что нет, очертить свои личные границы.

"Если вы такой друг и не знаете, как действовать, запомните, что жалость - это худшее, что может быть. Лучше промолчать, чем жалеть, как мы обычно умеем. Наконец, можно сказать, что вы в восторге от чего-то, от какой-то вещи, которая есть у ребенка. При необходимости, можно спросить, нужна ли какая-то помощь. И обязательно пожелать хорошего дня с улыбкой", - рассказала психолог.

По ее словам, формировать новое отношение к людям с инвалидностью в обществе надо с детства, ведь дети реагируют так, как научили взрослые.

"Дети на площадках должны понимать, что каждый ребенок - разный. Здесь в ход также может идти сказкотерапия, игротерапия, мультфильмы... Можно приобрести игрушку без лапки, глаза или ушка. Рассказать ее историю и так стать более эмпатичными", - говорит Анастасия Роман.

В то же время детям, которые имеют травму, стоит рассказывать, что кто-то рождается с какими-то недостатками, кто-то получает инвалидность из-за войны, несчастных случаев, болезней, и что все эти люди, так или иначе, привлекают к себе внимание.

"У ребенка должно сформироваться понимание: "Я не один(на) такой(ая)". Можно сравнить ребенка с воином, который получил похожие повреждения, показать на примере: "Как думаешь, на кого быстрее обратят внимание: на того, кто похож на всех, или кого, что-то отличает?" Например, волосы, пятно на лице, хороший протез или кресло колесное. И важно объяснить, что внимание - это психический процесс, который окружающие иногда не контролируют", - рассказала специалист.

***

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, с начала полномасштабного вторжения России (по состоянию на конец июня 2025 года) от российских атак в Украине пострадали 2678 детей, из них 637 - погибли, 2041 - ранены. И самый большой цинизм в том, что, прицельно обстреливая роддома и детские больницы, россияне оправдывают это попаданием в якобы "военные цели".

Татьяна Урбанская