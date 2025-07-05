Судно было атаковано и захвачено группой пиратских кораблей 8 апреля 1721 года.

Археологи утверждают, что нашли затопленные останки парусного судна, захваченного в 1721 году недалеко от Мадагаскара во время одного из самых печально известных пиратских набегов в истории. Об этом пишет Live Science.

Американские исследователи из Центра сохранения исторических затонувших кораблей исследовали затонувшее судно в течение 16 лет и теперь считают, что это останки Nossa Senhora do Cabo, португальского судна, перевозившего груз из Индии. Отмечается, что подверглось нападению и было захвачено пиратами, среди которых был печально известный капитан пиратов Оливье "Канюк" Левассер.

Его останки теперь лежат на дне небольшой гавани близ острова Нуси-Бораха у северо-восточного побережья Мадагаскара. Новые подробности расследования были опубликованы в последнем выпуске журнала Wreckwatch.

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"Идентификация затонувшего судна подтверждена несколькими линиями доказательств", - сообщил соучредитель и директор центра Брэндон Клиффорд, один из исследователей.

К ним относятся анализ структуры корабля по его подводным останкам, исторические записи и артефакты, найденные среди обломков.Среди них - религиозные статуэтки и предметы из дерева и слоновой кости, в том числе одна, изображающая мать Иисуса Марию; часть распятия; и табличка из слоновой кости с золотыми буквами, на которых написано "INRI".

Исследователи считают, что эти артефакты были сделаны в Гоа, который тогда был центром португальской колонии на западном побережье Индии, и отправлялись в Лиссабон в Португалии.

Интересно, что согласно записям, Nossa Senhora do Cabo (по-португальски "Богоматерь Мыса") покинула Гоа в начале 1721 года, направляясь в Лиссабон с португальским вице-королем и архиепископом Гоа на борту. Но судно было атаковано и захвачено группой пиратских кораблей 8 апреля 1721 года недалеко от французского острова Реюньон в Индийском океане. Сокровища, которые оно перевозило, включали слитки золота и сундуки, полные жемчуга.

Клиффорд и его коллега Марк Агостини, археолог из Университета Брауна, заявили, что португальское судно уже сильно пострадало во время шторма и сбросило большую часть своих пушек, чтобы остаться на плаву и поэтому оно было захвачено без особого сопротивления. Вице-король в конечном итоге был выкуплен, но неизвестно, что стало с архиепископом. Также около 200 рабов из Мозамбика находились под палубой, но нет никаких записей о том, что с ними случилось.

По словам ученых, "весь улов был сокровищем, даже по пиратским меркам", и один только груз мог стоить более 138 миллионов долларов в сегодняшних деньгах. Затем пираты направили захваченный приз к Мадагаскару, примерно 650 километрах к западу от Реюньона, чтобы разделить добычу.

По словам Клиффорда, от семи до десяти затонувших кораблей были затоплены или разрушены вблизи острова Сент-Мари во время Золотого века пиратства, и по крайней мере четыре затонувших корабля пиратов или их добыча лежат в самой гавани.

Агостини сообщил, что более 3300 артефактов были извлечены из затонувшего судна Nossa Senhora do Cabo, но что покрывающий их ил и песок затруднили дальнейшие изыскания. Он сказал, что археологи ранее упускали из виду остров Сент-Мари и научные сокровища, которые он содержал:

"В идеале будущие полевые работы приведут к более глубокому анализу многочисленных затонувших там кораблей".

Новости археологии

Ранее в Канаде мальчик с помощью металлоискателя нашел на пляже озера Гурон старое затонувшее судно. В 2023 году семья 8-летнего Лукаса Атчисона отдыхала в парке Пойнт Фармс, что к северу от города Годерих (Онтарио). Парень взял в руки недавно подаренный ему металлоискатель и почти сразу обнаружил на пляже металлические шипы. Его отец сначала подумал, что это использовалось для привязки лодки, однако парень не поверил, поэтому они начали копать глубже. Впоследствии они нашли больше прикрепленных к дереву шипов и сообщили об этом ученым.

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