Ключевое условие ХАМАС - предоставление гарантий, что израильская наземная операция в Газе не возобновится после окончания 60-дневного перемирия.

Группировка ХАМАС передала свой ответ на предложенное США соглашение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Отмечается, что собеседник агентства назвал ответ ХАМАС "положительным".

"Мы передали посредникам - Катару и Египту - наш ответ на предложение о прекращении огня. Ответ ХАМАС положительный, и я думаю, он должен помочь и способствовать достижению соглашения", - сказал источник.

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По данным источников телеканала Al Arabiya, ответ ХАМАС включил лишь "незначительные поправки", связанные с механизмом доставки гуманитарной помощи и выводом израильской армии из определенных районов сектора Газа.

Газета Haaretz отмечает, что, согласно предложенному США плану, всего будут освобождены 10 живых израильских израильских заложников: восемь в первый день перемирия, еще двое - на 50-й день. При этом в Израиль поэтапно будут возвращены тела 18 погибших заложников: пять на седьмой день прекращения огня, еще пять на 30-й день и восемь - на 60-й день.

Однако, ключевое условие ХАМАС - предоставление гарантий, что израильская наземная операция в Газе не возобновится после окончания 60-дневного перемирия.

Обсуждение перемирия с ХАМАС

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от ХАМАСп ответа в течение дня. На этой неделе глава Белого дома говорил, что Израиль принял условия, необходимые для установления 60-дневного перемирия, в течение которого стороны будут работать над окончательным завершением войны, продолжающейся уже 20 месяцев.

Ранее израильские военные подтвердили ликвидацию руководителя военного крыла группировки ХАМАС Мохаммеда Синвара.Он был устранен 13 мая во время совместной операции Армии обороны Израиля и службы безопасности страны. ВВС нанесли удар в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

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