Лидеры США и Украины во время телефонного звонка обсудили усиление российских ударов и поставки Украине систем ПВО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провели телефонный разговор.

Об этом в сети X сообщил корреспондент Axios и аналитик CNN Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник.

В частности, по его словам, общение длилось около 40 минут, и, как он выразился, это был "хороший разговор".

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"Трамп и Зеленский обсудили обострение российских ударов по Украине и поставки ПВО в Украину", - отметил журналист.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что между президентами состоялся "очень важный и содержательный разговор".

Накануне Трамп разговаривал с Путиным

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 июля, Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его итогам президент США заявил о неудовлетворенности разговором по Украине. Трамп отметил, что прогресса в вопросе войны в Украине достичь не удалось.

После этого, ночью 4 июля, Россия осуществила массированную комбинированную атаку ракетами и дронами против Украины. Главными целями стали столица и Киевщина. Во многих районах вспыхнули пожары, известно о погибшем, более 20 пострадавших, среди которых ребенок.

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