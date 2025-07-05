О своем воссоединении Галлахеры объявили в августе 2024 года и с тех пор фанаты группы ждали концертов своих кумиров.

В Великобритании стартовало супертурне воссоединившейся легендарной рок-группы Oasis. Братья Лиам и Ноэль Галлахеры вышли на сцену в Кардиффе вместе после перерыва, длинною в 16 лет.

Этот концерт проходил при полном стадионе и братья Галлахеры исполнили свои главные хиты. Они не ругались на сцене, и даже в один из моментов взялись за руки.

После этого выступления Oasis продолжит мировое турне, в рамках которого даст 41 концерт, сообщиет Би-би-си. Турне называется Oasis Live '25. Только в Манчестере - родном городе группы, пройдет 5 концертов.

О своем воссоединении Галлахеры объявили в августе 2024 года и с тех пор фанаты группы ждали концертов своих кумиров.

Создание, распад и возвращение группы

Группу создали в 1991 году братья Ноэль и Лиам Галлахеры. Старший, Ноэль - гитарист, автор большинства песен и продюсер группы, младший, Лиам - вокалист.

Oasis стал одной из самых влиятельных и коммерчески успешных групп 1990-х годов.

Хиты Live Forever и Wonderwall вошли в мировую классику поп-музыки XX века. Альбомы группы продавались десятками миллионов экземпляров по всему миру.

Их распад в 2009 году стал одним из самых скандальных событий в мире музыки. Перерыв в их музыкальной карьере связывают с конфликтом между братьями, причина которого остается неизвестной.

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