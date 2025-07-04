В Чили задержали 19-летнего блогера, который хотел самостоятельно облететь семь континентов

Этан Го рассказал, что не хотел нарушать никакие законы страны.

Власти Чили задержали 19-летнего блогера Этана Го, который пытался самостоятельно облететь все семь континентов. Он без разрешения приземлился на острове у берегов Антарктиды, пишет The New York Times.

Отмечается, что Этан Го пока находится на чилийской базе на острове Кинг-Джордж, примерно в 120 километрах от побережья Антарктиды, пока ведется расследование по его делу. Ему разрешили покинуть остров, но при условии что он останется в Чили до разрешения его дела.

В издании подчеркнули, что блогер документировал свое путешествие по миру и выкладывал ролики в соцсетях. Эти видео посмотрели миллионы пользователей.

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Этан Го получил лицензию пилота в 17 лет. Он говорил, что стремится стать первым человеком, совершившим одиночный перелет на небольшом самолете на все семь континентов. Кроме того, блогер хотел собрать 1 миллион долларов на исследования в области борьбы с раком.

В издании добавили, что единственным континентом, на котором не был Этан Го, была Антарктида. По данным прокуроров, он вылетел из Пунта-Аренас, города недалеко от южной оконечности Чили, с планом полета, указывающим, что он собирается пролететь над городом и снова приземлиться в Пунта-Аренас.

Тем не менее блогер не сообщил авиационным властям о том, что он собирается полететь на своем самолете Cessna 182Q через Южный океан и приземлиться на чилийской взлетно-посадочной полосе на острове Кинг-Джордж.

По словам прокуроров, блогер представил "ложные данные о плане полета". Когда он отклонился от запланированного курса, авиационные власти объявили его самолет Cessna "пропавшим".

"Это могло закончиться трагедией", - сказал журналистам чилийский прокурор Кристиан Крисосто Рифо.

Этан Го же заявил, что был вынужден совершить посадку на чилийской взлетно-посадочной полосе на острове Кинг-Джордж из-за погодных условий и в целях обеспечения своей безопасности.

"Я поручил своим адвокатам выразить мою полную готовность сотрудничать в оперативном выяснении обстоятельств. Я не имею намерения нарушать чилийское законодательство и надеюсь вскоре продолжить свою борьбу с раком", - сказал блогер.

Пилот задержал рейс ради одной пассажирки

Ранее Delta Airlines получила волну похвалы от людей. Авиакомпания задержала рейс, чтобы помочь пассажирке Ханне Уайт вовремя добраться до больницы и попрощаться с матерью перед ее смертью.

Уайт объяснила свою ситуацию бортпроводнице, которая разделила ее эмоции, но сначала сообщила, что ее перенесли на другой рейс на следующий день. Осознав возможные последствия, пилот первого рейса позвонил пилоту стыковочного рейса, и тот согласился задержать самолет.

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